News
10/07/2015 - CAMPBELL'S KESSLER TAPPED AS NEW DEAN OF LMU-DEBUSK COLLEGE OF OSTEOPATHIC MEDICINE
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10/07/2015 - CONGRESSMAN JOHN J. DUNCAN, JR., TO SPEAK AT LMU'S "UPHOLDING THE CONSTITUTION" LECTURE SERIES
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10/06/2015 - LMU TO LAUNCH REDESIGNED WEBSITE
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10/05/2015 - LMU CELEBRATES NATIONAL PHYSICIAN ASSISTANT WEEK
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10/01/2015 - LMU REVAMPS HOMECOMING
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10/01/2015 - LMU-CVM TO HOLD ITS ANNUAL WHITE COAT CEREMONY FOR CLASS OF 2019
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09/25/2015 - LMU PRESENTS DR. WILLIS DELONY IN CONCERT
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09/25/2015 - CAYLOR SCHOOL OF NURSING TO HOST AN INFORMATION SESSION OPEN HOUSE IN BLOUNT COUNTY SEPTEMBER 29
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09/24/2015 - LMU WOMEN OF SERVICE HONOR FULTZ WITH FIRST WOS AWARD
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09/18/2015 - LMU-DCOM WHITE COAT CEREMONY TO BE HELD SATURDAY, SEPTEMBER 26
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09/17/2015 - FREE MOBILE FOOD PANTRY AVAILABLE ON OCTOBER 4
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09/17/2015 - MARTHA SCHEIDLER RECERTIFIED AS A CERTIFIED FUND RAISING EXECUTIVE (CFRE)
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09/11/2015 - LMU INVITES AWARD WINNING FILMMAKER JESUS NEBOT TO PRESENT NO TURNING BACK
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09/10/2015 - LMU-DCOM ANATOMY PROFESSOR PART OF NATIONAL GEOGRAPHIC EXPEDITION RESEARCH
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09/09/2015 - US NEWS & WORLD REPORTS TABS LMU AS TOP 50 REGIONAL UNIVERSITY
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09/09/2015 - CELEBRATED LINCOLN BIOGRAPHER DR. RON WHITE TO VISIT LMU
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09/04/2015 - DONNIE LIPSCOMB SHIFTS TO NEW ROLE AS DIRECTOR OF DEVELOPMENT
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09/04/2015 - SHELIAH COSBY JOINS LMU AS ALUMNI DIRECTOR
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09/02/2015 - CAYLOR SCHOOL OF NURSING TO HOST AN INFORMATION SESSION IN THE GREATER KNOXVILLE AREA
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09/01/2015 - LMU ALUMNI ASSOCIATION GOLF TOURNAMENT SET FOR FRIDAY, SEPT. 18
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08/31/2015 - LMU-CVM ANATOMY PROFESSORS ARE HELPING PRESERVE THE WORLD’S BIGGEST HEART
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08/26/2015 - LMU MOURNS THE PASSING OF FORMER TRUSTEE J. LAMAR HENNON
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08/24/2015 - REGISTRATION NOW OPEN FOR 8TH ANNUAL LMU-DCOM GOLDEN SCALPEL GOLF TOURNAMENT
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08/24/2015 - LMU SCHOOL OF BUSINESS WELCOMES T. ALLEN PANNELL, JR.
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08/20/2015 - APPALACHIAN SHAKESPEARE PROJECT CANCELED FOR THURSDAY, AUGUST 20
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08/19/2015 - LMU-JOHN J. DUNCAN SCHOOL OF LAW WELCOMES OVER 50 NEW STUDENTS
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08/18/2015 - LMU-COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE WELCOMES NEW CLASS
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08/14/2015 - LMU PARTNERS WITH CHARTWELLS HIGHER EDUCATION DINING SERVICES
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08/14/2015 - PHYSICIAN ASSISTANT PROGRAM AT LMU-DCOM CELEBRATES CLASS OF 2015 GRADUATION
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08/12/2015 - LMU TO OPEN NEW SCHOOL YEAR WITH WELCOME WEEKEND
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08/08/2015 - LMU APPALACHIAN SHAKESPEARE PROJECT ANNOUNCES CAST
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08/03/2015 - LMU-DCOM WELCOMES THE CLASS OF 2019
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08/03/2015 - LMU’S GROWING VETERINARY MEDICINE PROGRAM ADDS NEW FACULTY
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07/29/2015 - PHYSICIAN ASSISTANT PROGRAM AT LMU-DCOM TO CELEBRATE CLASS OF 2015 GRADUATION
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07/28/2015 - LMU IS GOING TOBACCO FREE
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07/28/2015 - GARY R. WADE NAMED DEAN OF LMU-JOHN J. DUNCAN SCHOOL OF LAW
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07/24/2015 - LMU WOMEN OF SERVICE TO PRESENT "SERVICE, SWEETS & STYLE FOR SCHOLARSHIPS FASHION SHOW" ON AUGUST 20
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07/15/2015 - UNIVERSITY MEDICAL CLINIC TO HOLD GRAND OPENING CELEBRATION
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07/10/2015 - LMU ANNOUNCES SPRING 2015 DEAN'S LIST
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07/08/2015 - PHYSICIAN ASSISTANT PROGRAM AT LMU-DCOM HOLDS WHITE COAT CEREMONY
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07/07/2015 - LMU-DCOM LAUNCHES INTERNATIONAL MEDICINE SCHOLARS PROGRAM
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07/06/2015 - MEDICAL STUDENTS TO HOST COOPER'S CARNIVAL FOR CHRISTIANSON SYNDROME
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07/01/2015 - LMU TEAMS WITH PEARLS OF GRACE TO PRESENT "THE CORE: YOUTH LEADERSHIP SYMPOSIUM"
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06/30/2015 - LMU AD CAMPAIGN WINS TCPRA GOLD
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06/26/2015 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW ANNOUNCES DEAN'S LIST FOR SPRING 2015
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06/25/2015 - LMU RECEIVES SACS APPROVAL FOR MASTERS PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION
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06/23/2015 - NEW TAZEWELL UNIVERSITY MEDICAL CLINIC MOVING TO NEW LOCATION
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06/17/2015 - KALIA NAMED LMU-DCOM’S STUDENT DOCTOR OF THE YEAR
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06/17/2015 - LMU-DCOM STUDENTS LOG OVER 11,000 HOURS OF COMMUNITY SERVICE
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06/17/2015 - LMU’S CAYLOR SCHOOL OF NURSING ACCEPTING APPLICATIONS IN BLOUNT COUNTY AREA
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06/17/2015 - LMU’S CAYLOR SCHOOL OF NURSING ACCEPTING APPLICATIONS IN KINGSPORT AREA
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06/15/2015 - LMU ARTS IN THE GAP LAUNCHING APPALACHIAN SHAKESPEARE PROJECT
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06/11/2015 - LMU ARTS IN THE GAP & TENNESSEE ARTS COMMISSION PRESENT APPALACHIAN ART WORKSHOP
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06/10/2015 - LMU & RAM SERVE 474 AT WEEKEND CLINIC
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06/09/2015 - LMU MOURNS THE PASSING OF JACK BONDURANT
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06/08/2015 - DR. JAMES L. HURLEY NAMED DEAN OF LMU SCHOOL OF BUSINESS
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05/27/2015 - DR. JOHN COPELAND DISCOVERS NEW SPECIES OF SPONGE
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05/22/2015 - LMU'S ARTS IN THE GAP PRESENTS PLAYWRIGHT'S JUMPSTART
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05/21/2015 - LAMAR SELECTED FOR PAUL AMBROSE SCHOLARS PROGRAM
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05/20/2015 - PA PROGRAM AT LMU-DCOM WELCOMES CLASS OF 2017
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05/20/2015 - J. FRANK WHITE ACADEMY GRADUATES 11 IN CLASS OF 2015
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05/19/2015 - LMU-DCOM HOLDS ANNUAL DONOR MEMORIAL SERVICE
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05/18/2015 - LMU-DCOM HONORS CLASS OF 2015 MEMBERS AT AWARDS CEREMONY
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05/18/2015 - DR. JACQUES DEBROT HONORED WITH LINCOLN AWARD FOR OUTSTANDING SCHOLARSHIP AND PROFESSIONAL ACHIEVEMENT
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05/18/2015 - SUE ENGLAND RECEIVES 2015 MARY MILDRED SULLIVAN AWARD
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05/15/2015 - DUSTIN LEE FOWLER AWARDED ALGERNON SYDNEY SULLIVAN AWARD
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05/15/2015 - LMU HOSTS RURAL FIREFIGHTING CONFERENCE
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05/15/2015 - MICHELLE MORALES AWARDED MARY MILDRED SULLIVAN STUDENT AWARD
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05/13/2015 - DASCANIO SELECTED AS LMU-CVM ASSOCIATE DEAN FOR ACADEMIC AFFAIRS
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05/09/2015 - LMU AWARDS 496 DEGREES AT SPRING COMMENCEMENT
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05/07/2015 - LMU AND MILLIGAN COLLEGE SIGN ARTICULATION AGREEMENT
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05/07/2015 - LMU PREPARES TO HOST REMOTE AREA MEDICAL HEALTH EXPEDITION
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05/06/2015 - LMU-DCOM TO CELEBRATE CLASS OF 2015 GRADUATION
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05/06/2015 - LMU JOINS NATION IN CELEBRATING NURSES
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05/06/2015 - LMU TO RECEIVE NATIONAL ENDOWMENT FOR THE ARTS GRANT
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04/30/2015 - SCHOLARSHIPS FOR LMU VETERINARY STUDENTS CONTINUE TO GROW
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04/29/2015 - GEORGE D. KUH WILL SPEAK AT LMU COMMENCEMENT
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04/26/2015 - LMU SIGNS MUTUAL AID AGREEMENT WITH LEE COUNTY SHERIFF
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04/24/2015 - LMU DEVELOPING MASTER PLAN FOR HARROGATE CITY PARK
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04/24/2015 - LMU PRESENTS MUSICAL THEATRE MAGIC FEATURING KNOXVILLE OPERA PERFORMERS
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04/23/2015 - LMU-CVM ANNOUNCES PARTNERSHIP WITH DAEMEN COLLEGE
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04/23/2015 - LMU COUNSELING DEPARTMENT ANNOUCES ABE CHALLENGE WINNERS
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04/21/2015 - LMU-DCOM LAUNCHES BILLBOARD CAMPAIGN DURING NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK
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04/20/2015 - LMU-DCOM ANNOUNCES CLASS OF 2015 RESIDENCY PLACEMENTS
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04/20/2015 - CARMEN RITA WONG SPEAKING ENGAGEMENT CANCELED
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04/16/2015 - LMU-DCOM TO PARTICIPATE IN “NATIONAL SHADO WEEK
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04/15/2015 - BLUEGRASS STARS DALE ANN BRADLEY AND STEVE GULLEY BRING ACOUSTIC MUSIC WEEK TO LMU'S ARTS IN THE GAP
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04/14/2015 - APPALACHIAN READING SERIES CONTINUES WITH JEREMY B. JONES
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04/13/2015 - LMU SCHOOL OF EDUCATION TO WELCOME TENNESSEE EDUCATION COMMISSIONER CANDICE MCQUEEN
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04/13/2015 - LMU DEDICATES COURTROOM TO HONOR ROBERT H. WATSON, JR.
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04/12/2015 - "UPHOLDING THE CONSTITUTION" SERIES CONTINUES WITH DAVID BARTON
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04/09/2015 - LMU TO TEST EMERGENCY SIREN
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04/08/2015 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY & MUSEUM TO HOST FREE SCREENING OF LINCOLN
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04/06/2015 - LMU-DCOM PA CLASS OF 2016 TO PRESENT LIGHT THE NIGHT 5K
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04/02/2015 - TICKETS NOW ON SALE FOR YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
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03/30/2015 - FIFTH ANNUAL DOGGIE DASH AND COMMUNITY WELLNESS EXPO SET FOR APRIL 25
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03/27/2015 - LMU-DCOM PEDIATRIC MEDICINE CLUB TO HOST ANNUAL KIDS HEALTH FAIR
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03/25/2015 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM TO HOST CIVIL WAR SYMPOSIUM
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03/24/2015 - DR. NATALIE SHIRLEY EARNS ABFA DIPLOMATE STATUS
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03/23/2015 - LMU ANNOUNCES ADMINISTRATIVE CHANGES AT LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW
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03/19/2015 - LMU TO HOST WELLNESS FAIR WEDNESDAY
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03/16/2015 - BECKMAN & BOOHER TO PRESENT AT LEGALED IGNITING LAW TEACHING CONFERENCE AT AMERICAN UNIVERSITY WASHINGTON COLLEGE OF LAW
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03/13/2015 - DR. JOHN WILLIAMSON AWARDED GEORGE W. NORTHUP EDUCATOR OF THE YEAR
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03/13/2015 - JFWA TO HOST OPEN HOUSE
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03/13/2015 - APPALACHIAN READING SERIES CONTINUES WITH GEORGE ELLA LYON
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03/10/2015 - RANDALL AVERS TO PERFORM AT LMU MARCH 11
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03/06/2015 - LMU OFFERS STUDY ABROAD OPPORTUNITY
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03/02/2015 - LMU-DCOM FACULTY MEMBER AWARDED NBOME 2014 “COMAT ITEM WRITER OF THE YEAR
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02/26/2015 - LMU-DCOM TO HOST FREE CME EVENT: “BEST PRACTICES IN CLINICAL TEACHING
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02/25/2015 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW ALUMNA ALLISON REHN APPOINTED ATTORNEY FOR THE CITY OF HARRIMAN
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02/24/2015 - THE CAYLOR SCHOOL OF NURSING INFO SESSION SCHEDULED FOR TUESDAY, FEB. 24, HAS BEEN CANCELED
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02/19/2015 - LMU PLAYERS ANNOUNCE CAST FOR YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
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02/12/2015 - RICK SLAVEN OF LMU-DCOM TO PRESENT AT NATIONAL CONFERENCE
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02/12/2015 - LMU TO COMMEMORATE THE BIRTH OF ITS NAMESAKE IN WASHINGTON, D.C.
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02/11/2015 - LMU ODK CIRCLE ADDS 11 NEW MEMBERS
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02/03/2015 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW ANNOUNCES DEAN'S LIST FOR FALL 2014
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02/03/2015 - GULLEY & CUMBERLAND MOUNTAIN MUSIC SHOW SET DATES FOR 2015
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02/02/2015 - LMU SCHOOL OF BUSINESS OFFERING FREE TAX PREPARATION
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01/30/2015 - LMU-DCOM EXPANDS AHA TRAINING CENTER INTO KENTUCKY AND VIRGINIA
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01/29/2015 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY & MUSEUM TO OPEN TEMPORARY EXHIBIT FEATURING COSTUMES FROM DREAMWORKS STUDIOS' LINCOLN
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01/27/2015 - STANCZAK APPOINTED ASSISTANT DEAN OF CLINICAL MEDICINE FOR LMU-DCOM
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01/26/2015 - LINCOLN MEMORIAL UNIVERSITY ANNOUNCES FALL 2014 DEAN'S LIST
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01/22/2015 - LMU CHALLENGES COMMUNITY TO WALK TO GETTYSBURG AND BACK
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01/21/2015 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW ALUMNA APPOINTED CROSSVILLE CITY JUDGE
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01/16/2015 - LMU'S MUSIC DEPARTMENT PRESENTS SPECIAL JAZZ CONCERT
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01/15/2015 - MIDDLESBORO ARH HOSPITAL HOSTS LMU-DCOM INTERNATIONAL MEDICAL OUTREACH PROGRAM
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01/14/2015 - LMU’S CAYLOR SCHOOL OF NURSING TO OFFER DOCTOR OF NURSING PRACTICE
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12/31/2014 - LMU LAW REVIEW TO PRESENT SYMPOSIUM ON NATIONAL SECURITY AND DIGITAL SURVEILLANCE IN THE U.S.
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12/13/2014 - LMU AWARDS 335 DEGREES DURING WINTER COMMENCEMENT
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12/13/2014 - FOUR LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW STUDENTS RECEIVE DEGREES DURING WINTER COMMENCEMENT
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12/08/2014 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW GRANTED PROVISIONAL APPROVAL BY ABA
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12/08/2014 - LMU TO AWARD 335 DEGREES DURING WINTER COMMENCEMENT
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12/08/2014 - LMU OFFERS FAFSA ASSISTANCE AT LMU-CEDAR BLUFF
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12/01/2014 - LMU-CVM ANNOUNCES CENTER FOR ANIMAL HEALTH IN APPALACHIA
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11/26/2014 - WORLD AIDS DAY EVENT TO BE HELD MONDAY, DECEMBER 1
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11/26/2014 - LMU ARTS IN THE GAP & TENNESSEE ARTS COMMISSION PRESENT APPALACHIAN ART WORKSHOP
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11/26/2014 - LMU COLLECTS ITEMS FOR MISSION OF HOPE CHRISTMAS CAMPAIGN
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11/25/2014 - SMOKY MOUNTAIN WRESTLING COMING TO MARY MARS GYM FOR JFWA BENEFIT
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11/24/2014 - STOWERS TO RETIRE AS LMU-DCOM DEAN
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11/21/2014 - LMU'S TREE LIGHTING AND KNOXVILLE SYMPHONY CHAMBER ORCHESTRA CONCERT SET FOR DECEMBER 4
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11/21/2014 - LMU MUSIC DEPARTMENT ANNOUNCES HOLIDAY CONCERTS
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11/20/2014 - UNIVERSITY MEDICAL CLINIC OFFERS FREE BASKETBALL TICKETS FOR FLU SHOTS
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11/18/2014 - CUMBERLAND MOUNTAIN MUSIC SHOW RETURNS FRIDAY
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11/17/2014 - LMU HONORS LOCAL PHILANTHROPISTS AT AFP CELEBRATION
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11/17/2014 - JFWA ANNOUNCES HONOR ROLL
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11/17/2014 - SMITH NAMED STUDENT D.O. OF THE MONTH
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11/14/2014 - LMU PLAYERS' PRODUCTION OF A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM OPENS THIS WEEK
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11/14/2014 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM PRESENTS LINCOLN AT GETTYSBURG: REMEMBERING GETTYSBURG
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11/13/2014 - LMU SCHOOL OF EDUCATION WELCOMES FORMER KENTUCKY GOVERNOR MARTHA LAYNE COLLINS
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11/07/2014 - LMU TO CELEBRATE NATIONAL PHILANTHROPY DAY TUESDAY
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11/06/2014 - LMU PLAYERS ANNOUNCE CASTING FOR A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
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11/05/2014 - LMU STUDENT NURSES’ ASSOCIATION TO HOST SECOND ANNUAL JINGLE BELL JOG IN CORBIN
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10/29/2014 - SKEEN INDUCTED INTO EDUCATORS' HALL OF FAME
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10/29/2014 - MCCANN INDUCTED INTO EDUCATOR'S HALL OF FAME
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10/29/2014 - WYATT INDUCTED INTO LITERARY HALL OF FAME AT LMU
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10/29/2014 - WEST INDUCTED INTO PROFESSIONAL HALL OF FAME
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10/29/2014 - HAUN INDUCTED INTO LMU EDUCATORS' HALL OF FAME
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10/27/2014 - EUBANK AWARDED LMU VOLUNTEER OF THE YEAR AWARD
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10/27/2014 - HEATH NAME DR. R. MARTIN PETERS YOUNG ALUMNUS OF YEAR AT LMU
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10/22/2014 - EFFLER AWARDED LMU ALUMNUS OF YEAR AWARD
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10/21/2014 - R. GERALD MCMURTRY LECTURE TO FEATURE DR. VERNON BURTON
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10/20/2014 - THACKER TO PRESENT "MOUNTAIN MYSTERIES PARANORMAL RESEARCH"
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10/20/2014 - EDUCATION-PORTAL NAMES LMU TOP CRIMINAL JUSTICE DEGREE PROGRAM IN KNOXVILLE AREA
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10/17/2014 - JFWA JOINS GOVERNOR'S HIGHWAY SAFETY OFFICE TO CELEBRATE TEEN DRIVER SAFETY WEEK
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10/15/2014 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW GRADUATES CONTINUE TO PERFORM ABOVE NATIONAL FIRST-TIME PASS RATES ON TENNESSEE BAR EXAM
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10/08/2014 - WEATHER FORECAST PROMPTS CHANGES TO HOMECOMING PLANS
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10/08/2014 - WHISKEY SHIVERS TO PERFORM AT LMU OCTOBER 14
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10/03/2014 - LMU TO WELCOME ALUMNI BACK FOR REUNIONS, ATHLETIC EVENTS & MORE
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10/01/2014 - LMU TO HOST VETERINARY TECHNOLOGY CONTINUING EDUCATION CONFERENCE
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09/29/2014 - CARTER AND MOYERS SCHOOL OF EDUCATION OFFERS FREE TEACHERS SEMINAR "UPHOLDING THE CONSTITUTION"
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09/18/2014 - CAYLOR SCHOOL OF NURSING TO HOST INFORMATION SESSIONS
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09/15/2014 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW TO WELCOME JUDGE JAMES L. COTTON, JR., FOR CONSTITUTION DAY ADDRESS
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09/15/2014 - LMU MUSIC DEPARTMENT PRESENTS HANNEKE CASSEL TRIO
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09/11/2014 - LMU RECEIVES SACS APPROVAL FOR MASTERS PROGRAM IN CRIMINAL JUSTICE
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09/09/2014 - U.S. NEWS & WORLD REPORT TABS LMU AS REGIONAL UNIVERSITY WITH GRADS WITH LEAST DEBT LOAD
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09/09/2014 - JAMES RESTER TO PERFORM SEPTEMBER 11
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09/08/2014 - LMU-CVM’S DASCANIO PUBLISHES BOOK
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08/28/2014 - LMU CAYLOR SCHOOL OF NURSING STUDENTS RECEIVE SCHOLARSHIPS
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08/25/2014 - GOVERNOR HASLAM TO VISIT LMU FOR CLINCH-POWELL EDUCATIONAL COOPERATIVE MULTI-COUNTY IN-SERVICE TRAINING
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08/14/2014 - LMU UNVEILS 2015 TRAVEL PROGRAM: DESTINATION ITALY & GREECE
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08/12/2014 - LMU-COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE TO WELCOME INAUGURAL CLASS
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08/11/2014 - LMU ZOMBIE SPRINT TRIATHLON SET FOR AUGUST 30
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08/06/2014 - PHYSICIAN ASSISTANT PROGRAM AT LMU-DCOM TO CELEBRATE CLASS OF 2014 GRADUATION
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07/31/2014 - LMU’S CAYLOR SCHOOL OF NURSING RECEIVES TWO HRSA GRANTS
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07/30/2014 - LMU MOURNS THE PASSING OF TRUSTEE EDWIN ROBERTSON
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07/25/2014 - LMU MOURNS THE LOSS OF RETIRED PROFESSOR RON THORNTON
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07/14/2014 - LMU NURSE ANESTHESIA CONCENTRATION RECEIVES CONTINUED ACCREDITATION THROUGH 2024
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07/11/2014 - TEN GRADS FROM LMU SCHOOL OF MATHEMATICS AND SCIENCES HEADING TO MED SCHOOL
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07/10/2014 - MESH MAREN AWARDED 2014 JEAN RITCHIE FELLOWSHIP FROM LMU
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07/02/2014 - LMU-CVM’S FAULKNER PUBLISHES FEATURE ARTICLE IN JOURNAL
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06/27/2014 - ARTS IN THE GAP PRESENTS PAINTING INSTRUCTION BY ARTIST JENNIFER DE MIGUEL FRIEDMAN
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06/18/2014 - LMU AQUASPLITTERS WILL CONTINUE WHILE POOL IS OUT OF OPERATION
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06/17/2014 - LMU FAMILY NIGHT AT SMOKIES PARK SET FOR JULY 11
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06/16/2014 - LMU DEVELOPS FIRST OF ITS KIND GOVERNMENT RELATIONS AND ADVOCACY CERTIFICATE PROGRAM
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06/12/2014 - CUMBERLAND MOUNTAIN MUSIC SHOW SET FOR JUNE 21
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06/11/2014 - LMU ANNOUNCES SPRING 2014 DEAN'S LIST
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06/10/2014 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW ANNOUNCES DEAN'S LIST FOR SPRING 2014
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06/06/2014 - "PAINTING THE RURAL: OILS BY JENNIFER DE MIGUEL FRIEDMAN" EXHIBIT OPENING SATURDAY AT LMU
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06/04/2014 - REGISTRATION OPEN FOR LMU ARTS IN THE GAP YOUTH MUSIC WORKSHOP
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06/04/2014 - LUNA TO OFFER PAIR OF CLAY WORKSHOPS
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06/03/2014 - DALE ANN BRADLEY AND STEVE GULLEY PRESENT SECOND ANNUAL ACOUSTIC MUSIC WEEK
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06/03/2014 - BELOVED LEE COUNTY DOCTOR ENDOWS SCHOLARSHIP AT LMU
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05/30/2014 - ARTS IN THE GAP SUMMER PROGRAMMING LEADS OFF WITH PLAYWRIGHT'S JUMPSTART
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05/30/2014 - LISA BLAIR-COX PROMOTED TO VP OF ADMINISTRATION
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05/28/2014 - LMU FORMS PARTNERSHIP WITH AMERICAN LANGUAGE ACADEMY
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05/23/2014 - MASTER OF SCIENCE IN LIFE SCIENCE TEACHING APPLICATION DEADLINE EXTENDED
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05/22/2014 - ARTS IN THE GAP OFFERS PLEIN AIR PAINTING WORKSHOP FOR YOUNG PEOPLE
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05/22/2014 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW OFFERS 2014 ADMISSION THROUGH PERFORMANCE PROGRAM
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05/19/2014 - SLEMP HONORED BY LMU WITH ALGERNON SYDNEY SULLIVAN AWARD
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05/19/2014 - HICKMAN HONORED BY LMU WITH MARY MILDRED SULLIVAN AWARD
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05/16/2014 - LMU-DCOM CELEBRATES CLASS OF 2014 GRADUATION
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05/14/2014 - JUDGE JANE BRANSTETTER STRANCH TO GIVE LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW COMMENCEMENT ADDRESS
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05/14/2014 - PA PROGRAM AT LMU-DCOM WELCOMES CLASS OF 2016
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05/13/2014 - LMU’S CAYLOR SCHOOL OF NURSING PRESENTS AWARDS AT SPRING CONVOCATION
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05/13/2014 - LMU’S SCHOOL OF ALLIED HEALTH SCIENCES PRESENTS AWARDS AT SPRING CONVOCATION
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05/12/2014 - COMMENCEMENT PHOTOS NOW AVAILABLE FOR PROOFING AND PURCHASE
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05/08/2014 - LMU-DCOM TO CELEBRATE CLASS OF 2014 GRADUATION
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05/05/2014 - LMU JOINS NATION IN CELEBRATING NURSES
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05/05/2014 - LMU TO TEST EMERGENCY SIREN MAY 21
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05/03/2014 - LMU AWARDS 461 DEGREES AT SPRING COMMENCEMENT
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04/29/2014 - LMU INVESTS IN EMERGENCY SIREN
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04/28/2014 - JFWA ANNOUNCES HONOR ROLL
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04/26/2014 - DR. OKIE LEE WOLFE SET TO RETIRE FROM LMU IN MAY
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04/25/2014 - LMU’S ENGLE HONORED AT TENNESSEE ANNUAL LABORATORY CONFERENCE
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04/23/2014 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW NOMINATES STUDENTS TO AMERICAN INNS OF COURT
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04/22/2014 - LMU TO PRESENT COMMUNITY FESTIVAL & YARD SALE FRIDAY
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04/21/2014 - LMU'S APPALACHIAN READING SERIES PRESENTS SUSAN GREGG GILMORE
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04/17/2014 - SUSAN FORD BALES WILL SPEAK AT LMU COMMENCEMENT
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04/16/2014 - CUMBERLAND MOUNTAIN MUSIC SHOW SET FOR APRIL 26 SHOW
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04/14/2014 - LMU MOURNS THE PASSING OF TRUSTEE ROBERT WATSON
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04/11/2014 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW GRADUATES SHOW STRONG PERFORMANCE ON TENNESSEE BAR EXAM
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04/10/2014 - "GODSPELL" SET TO OPEN FRIDAY
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04/09/2014 - LMU Celebrates National Athletic Training Month
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04/08/2014 - LMU PRE-VETERINARY CLUB TO HOST PET ADOPTION DAY
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04/07/2014 - K-N-K METAL SALES, INC. PRESENTS TENNESSEE RIVER RUMBLE INTERCOLLEGIATE
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04/04/2014 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW OUTLAW SOCIETY PRESENTS SYMPOSIUM
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04/03/2014 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW OFFERS FREE LSAT WORKSHOP
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04/01/2014 - LMU TO HOST KINCAID ENDOWED RESEARCH CENTER LECTURE
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03/28/2014 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW TO WELCOME JUDGE MARTHA DAUGHTREY
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03/27/2014 - ADVANCED SALE "GODSPELL" TICKETS NOW AVAILABLE ONLINE
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03/26/2014 - LMU INSTITUTE FOR COLLABORATIVE LEADERSHIP & TVMA PRESENT "THE POWER OF APOLOGY AND FORGIVENESS IN MEDIATION"
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03/25/2014 - STUDENTS RECEIVE AWARDS AT BLUE RIDGE UNDERGRADUATE RESEARCH CONFERENCE
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03/19/2014 - ORGANIC GARDEN PROJECT SEEKS NEW GARDENERS
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03/19/2014 - DUNCAN SCHOOL OF LAW TO LIVE STREAM "A CALL TO MEN IN TENNESSEE"
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03/17/2014 - CARTER AND MOYERS SCHOOL OF EDUCATION TO WELCOME DR. MING WANG FOR "UPHOLDING CONSTITUTION" SERIES
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03/14/2014 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM TO HOST LINCOLN SYMPOSIUM
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03/13/2014 - LMU VETERINARY MEDICAL SCHOOL SCHOLARSHIP ESTABLISHED
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03/06/2014 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW ANNOUNCES TWO NEW SCHOLARSHIP PROGRAMS
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02/28/2014 - LMU INTRODUCES SPECIAL EDUCATION MAJOR FOR FALL 2014
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02/28/2014 - LMU TO OFFER RN-BSN DEGREE IN CORBIN
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02/27/2014 - CUMBERLAND MOUNTAIN MUSIC SHOW BACK ON STAGE FRIDAY, MARCH 7
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02/26/2014 - LMU CIRCLE OF OMICRON DELTA KAPPA TO HOST JIMMY ROSE
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02/26/2014 - LMU PLAYERS ANNOUNCE "GODSPELL" CAST
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02/24/2014 - TENNESSEE COURT OF CRIMINAL APPEALS TO HOLD DOCKET DAY AT LMU
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02/24/2014 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW OPEN HOUSE SET FOR MARCH 6
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02/21/2014 - LMU NURSE ANESTHESIA GRADUATES ACHIEVE 100% PASS RATE ON NATIONAL EXAM
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02/20/2014 - COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE MOVES FORWARD WITH SACS APPROVAL
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02/19/2014 - DUNCAN SCHOOL OF LAW & UT LAW STUDENTS TEAM TO PRESENT IMMIGRATION CLINICS
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02/17/2014 - DR. KANDACE HOLLENBACH TO SPEAK AT LMU
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02/11/2014 - LMU INVITES COMMUNITY TO BLACK HISTORY MONTH PRESENTATION
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02/10/2014 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM TO HOST NATALIE SWEET BOOK SIGNING
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02/07/2014 - LMU INTRODUCES NEW MASTER OF SCIENCE IN LIFE SCIENCE TEACHING
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02/07/2014 - LMU SCHOOL OF BUSINESS OFFERING FREE TAX PREPARATION
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02/07/2014 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM CELEBRATES FOUNDER'S DAY WITH "FREE DAY"
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02/06/2014 - LMU DELEGATION TO TRAVEL TO D.C. FOR LINCOLN'S BIRTHDAY
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02/04/2014 - HOFFSIS APPOINTED DEAN OF LMU’S COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE
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02/03/2014 - LMU'S APPALACHIAN READING SERIES CONTINUES WITH SUSAN GREGG GILMORE
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01/31/2014 - LMU POOL OFFERING SWIM LESSONS FOR AGES 3 TO ADULT
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01/30/2014 - LMU ANNOUNCES FALL 2013 DEAN'S LIST
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01/28/2014 - FALL 2013 DEAN'S LIST ANNOUNCED FOR LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW
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01/22/2014 - ALUM RANDY BUMGARDNER CONTRIBUTES TO ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM
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01/21/2014 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW PUBLISHES INAUGURAL LMU LAW REVIEW
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01/21/2014 - JANUARY 21 FAFSA WORKSHOP CANCELLED
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01/17/2014 - LMU LAW PROFESSOR REID'S ARTICLE ACCEPTED FOR PUBLICATION IN NEW MEXICO LAW REVIEW
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01/15/2014 - SPRING SEMESTER REGISTRATION DEADLINE EXTENDED
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01/13/2014 - LMU VETERINARY MEDICAL SCHOOL SCHOLARSHIP ESTABLISHED
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01/10/2014 - LMU CAYLOR SCHOOL OF NURSING GRADUATE CO-AUTHORS BOOK
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01/08/2014 - LMU’S CAYLOR SCHOOL OF NURSING PRESENTS STUDENT AWARDS AT NURSING CONVOCATION
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01/08/2014 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW OFFERS FREE LSAT WORKSHOPS
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01/07/2014 - FAFSA WORKSHOP CANCELLED JANUARY 7
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01/06/2014 - LMU CAMPUS AND ALL EXTENDED SITES CLOSED TUESDAY
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12/28/2013 - LMU & CLAIBORNE COUNTY SCHOOLS COLLABORATE TO SUPPORT STEM TEACHERS
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12/26/2013 - BLUEGRASS STARS DALE ANN BRADLEY AND STEVE GULLEY ANNOUNCE MORE DATES FOR CUMBERLAND MOUNTAIN MUSIC SHOW
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12/20/2013 - LEXISNEXIS PUBLISHES LMU-DSOL DEAN PARHAM WILLIAMS' WILLIAMS ON MISSISSIPPI EVIDENCE
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12/19/2013 - LMU FINANCIAL AID TO HOST EIGHT FAFSA WORKSHOPS
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12/18/2013 - LMU POLICE OFFICER JAIMEE SNOW NAMED UNIVERSITY OFFICER OF THE YEAR
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12/16/2013 - NINE LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW DEGREES AWARDED AT LMU WINTER COMMENCEMENT
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12/13/2013 - SIGMON COMMUNICATIONS CENTER WILL LIVE STREAM GRADUATION
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12/13/2013 - LMU INDUCTS 21 IN ALPHA CHI
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12/12/2013 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM TO UNVEIL EXHIBIT AT FORD'S THEATRE CENTER FOR EDUCATION AND LEADERSHIP
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12/10/2013 - LMU PRESENTS POET DANA WILDSMITH FOR "CHRISTMAS IN BETHLEHEM"
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12/06/2013 - RETIRED LT. GEN. EMIL R. BEDARD WILL DELIVER COMMENCEMENT ADDRESS AT LMU
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12/05/2013 - LMU TO HOST FEMA WORKSHOP FOR EMERGENCY PLANNING
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12/04/2013 - LMU’S CAYLOR SCHOOL OF NURSING TO HOLD WINTER CONVOCATION
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12/03/2013 - LMU SCHOOL OF BUSINESS BBA PROGRAM BOASTS 100% POST-GRADUATION PLACEMENT
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12/02/2013 - LMU TO HOST 21ST ANNUAL BLUE RIDGE UNDERGRADUATE RESEARCH CONFERENCE
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11/25/2013 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM PRESENTS CHRISTMAS WITH THE LINCOLNS: CHRISTMAS IN WASHINGTON
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11/25/2013 - LMU MUSIC DEPARTMENT ANNOUNCES WINTER PERFORMANCE SCHEDULE
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11/22/2013 - TREE LIGHTING & KNOXVILLE SYMPHONY CHAMBER ORCHESTRA CONCERT SET FOR DECEMBER 5
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11/21/2013 - LMU SCHOOL OF BUSINESS HOLDS DELTA MU DELTA INSTALLATION
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11/20/2013 - BLUEGRASS STARS DALE ANN BRADLEY AND STEVE GULLEY BRING CUMBERLAND MOUNTAIN MUSIC SHOW TO LMU & CUMBERLAND GAP
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11/20/2013 - JFWA ANNOUNCES HONOR ROLL
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11/13/2013 - LMU ATHLETIC TRAINING STUDENT ASSOCIATION TO HOST FROSTY 5K
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11/12/2013 - LMU’S COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE RECEIVES $537,000 GRANT
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11/12/2013 - VANDERPOOL SELECTED AS PRESIDENT OF ACUBE
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11/07/2013 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY & MUSEUM PRESENTS LINCOLN AT GETTYSBURG
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11/05/2013 - LMU MUSIC DEPARTMENT PRESENTS SOUNDFOUNDRY JAZZ QUARTET
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11/05/2013 - LMU LAW PROFESSOR STEPHEN WILKS' ARTICLE ACCEPTED FOR PUBLICATION IN HARVARD JOURNAL ON RACIAL AND ETHNIC JUSTICE
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11/05/2013 - HOLLAND AWARDED LMU ALUMNUS OF YEAR AWARD
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11/04/2013 - LMU TO TIP-OFF BASKETBALL SEASON WITH STEAK NIGHT
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11/04/2013 - LMU STUDENT NURSES’ ASSOCIATION TO HOST FIRST JINGLE BELL JOG IN CORBIN
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11/04/2013 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW OFFERS FREE LSAT WORKSHOP
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11/01/2013 - LMU GRANTED NCATE ACCREDITATION BY CAEP
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10/30/2013 - APPALACHIAN READING SERIES CONTINUES WITH POET EARL S. BRAGGS
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10/29/2013 - LMU'S NEW STUDENT THEATER GROUP TO DEBUT WITH FALL PRODUCTION
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10/24/2013 - LMU LINCOLN INSTITUTE PRESENTS MCMURTRY LECTURE FEATURING RON SOODALTER
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10/18/2013 - CIVIL WAR SPEAKER AT ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM ON SATURDAY
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10/17/2013 - GHOST HUNTER PATRICK BURNS TO RETURN TO LMU
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10/17/2013 - LMU TO FEATURE JESSE GRAVES FOR APPALACHIAN READING SERIES EVENT & WRITING WORKSHOP
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10/17/2013 - JFWA STUDENTS PREPARE TO REPRESENT USA AT WORLD SCHOOL INTERNATIONAL FORUM
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10/17/2013 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW'S PROFESSIONALISM SERIES CONTINUES WITH JUDGE THOMAS FRIERSON, II
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10/16/2013 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW'S FAIZER PUBLISHED IN UNIVERSITY OF NEW HAMPSHIRE LAW REVIEW
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10/15/2013 - WILSON INDUCTED INTO LMU LITERARY HALL OF FAME
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10/15/2013 - HOFFMEISTER AWARDED LMU YOUNG ALUMNUS OF YEAR AWARD
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10/15/2013 - MAXWELL AWARDED LMU VOLUNTEER OF YEAR AWARD
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10/14/2013 - LMU TO CELEBRATE NATIONAL VETERINARY TECHNICIAN WEEK
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10/14/2013 - COLE INDUCTED INTO LMU EDUCATOR'S HALL OF FAME
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10/14/2013 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW TO HOST REGIONAL RETREAT FOR BLACK LAW STUDENTS' ASSOCIATION
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10/14/2013 - CIGLIANO INDUCTED INTO LMU PROFESSIONAL HALL OF FAME
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10/14/2013 - HARBER INDUCTED INTO LMU EDUCATOR'S HALL OF FAME
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10/11/2013 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW GRADUATES SHOW STRONG PERFORMANCE ON TENNESSEE
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10/04/2013 - LMU TO WELCOME ALUMNI BACK FOR REUNIONS, ATHLETIC EVENTS & MORE
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09/26/2013 - LMU TO CELEBRATE PHILANTHROPY WITH DAY OF GIVING
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09/20/2013 - LMU TO RECOGNIZE NISL PROGRAM GRADUATES WITH DOCTORAL CREDIT
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09/19/2013 - CAYLOR SCHOOL OF NURSING TO HOST INFORMATION SESSIONS
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09/17/2013 - PRATT TABBED AS COORDINATOR OF SCHOOL PARTNERSHIPS FOR LMU'S CARTER AND MOYERS SCHOOL OF EDUCATION
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09/17/2013 - LMU STUDENTS CONTRIBUTE OVER 20,000 HOURS TO COMMUNITY
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09/11/2013 - LMU TO HOST HALOCHELLA, A 2-ON-2 HALO TOURNAMENT
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09/10/2013 - U.S. NEWS & WORLD REPORTS NAMES LMU 2014 UP-AND-COMER
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09/09/2013 - LMU MUSIC PRESENTS A CAPPELLA ENSEMBLE ANONYMOUS 4 IN CONCERT
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09/04/2013 - RAILSPLITTER 5K NIGHT RUN ON LMU HOMECOMING SCHEDULE
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09/03/2013 - LMU ESTABLISHES OMICRON DELTA KAPPA CIRCLE ON CAMPUS
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08/22/2013 - LMU INTRODUCES THREE MASTER OF SCIENCE MAJORS
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08/21/2013 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW SET TO HOST DENIM AND DIAMONDS
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08/19/2013 - CALDWELL & LMU RECOGNIZED AS ENDANGERED SPECIES RECOVERY CHAMPIONS
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08/07/2013 - MURDER, MAYHEM AND A LITTLE MISFORTUNE READING SERIES CONTINUES WITH BEVERLY CONNOR
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08/06/2013 - LMU AWARDS 648 EDUCATIONAL SPECIALIST DEGREES
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08/05/2013 - WEISGERBER NAMED LMU VICE PRESIDENT FOR STUDENT AND ENROLLMENT SERVICES
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08/02/2013 - LMU-DCOM WELCOMES ITS SEVENTH CLASS
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07/31/2013 - LMU CARTER AND MOYERS SCHOOL OF EDUCATION EARNS CACREP ACCREDITATION
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07/29/2013 - LMU WILL HOLD FIRST EVER SUMMER EDUCATIONAL SPECIALIST GRADUATION CEREMONY SATURDAY
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07/26/2013 - LMU SCHOOL OF BUSINESS OFFERS FREE JOB SEARCH WORKSHOP
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07/24/2013 - OSTEOPATHIC MEDICAL AWARENESS CONFERENCE (OMAC)
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07/24/2013 - ALLM TO OPEN LATE ON THURSDAY, JULY 25
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07/16/2013 - LMU & UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO NORTE SIGN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
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07/11/2013 - LMU'S ARTS IN GAP OFFERS PLEIN AIR PAINTING WORKSHOP
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07/10/2013 - LMU'S ARTS IN THE GAP CONTINUES WITH MURDER, MAYHEM AND A LITTLE MISFORTUNE READING SERIES
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07/09/2013 - LMU APPROVED FOR NEW VETERINARY MEDICAL SCHOOL
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06/20/2013 - LMU'S ARTS IN THE GAP TO PRESENT YOUTH CHAMBER MUSIC CAMP
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06/18/2013 - CHANGE COMING TO LMU'S SCHOOL OF BUSINESS LEADERSHIP
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06/17/2013 - LMU ANNOUNCES SPRING 2013 DEAN'S LIST
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06/17/2013 - CHARLES DODD WHITE AWARDED LMU'S 2013 JEAN RITCHIE FELLOWSHIP
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06/13/2013 - PHYSICIAN ASSISTANT PROGRAM AT LMU-DCOM TO HOLD WHITE COAT CEREMONY
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06/13/2013 - LOCAL PHYSICIAN DONATES HISTORIC MEDICAL EQUIPMENT TO LMU
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06/11/2013 - BLUEGRASS STARS DALE ANN BRADLEY AND STEVE GULLEY BRING ACOUSTIC MUSIC WEEK TO LMU'S ARTS IN THE GAP
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06/06/2013 - CAYLOR SCHOOL OF NURSING TO WELCOME UNIVERSITY COLLEGE OF DUBLIN FACULTY AND GRADUATE STUDENTS ON CULTURAL EXCHANGE
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06/05/2013 - LMU TO PARTNER WITH CHATTANOOGA STATE COMMUNITY COLLEGE
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06/03/2013 - LMU'S ARTS IN THE GAP OFFERS PLEIN AIR PAINTING WORKSHOP FOR YOUTH
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06/03/2013 - LMU FAMILY NIGHT AT THE BALLPARK SET FOR JULY 19
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05/22/2013 - ARTS IN THE GAP BRINGS WORKSHOPS ON MAKING FAMILY DOCUMENTARIES IN CONJUNCTION WITH THE GENEALOGY JAMBOREE
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05/21/2013 - FOUR LMU POLICE OFFICERS COMPLETE CIT TRAINING
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05/15/2013 - CONGRESSMAN JOHN J. DUNCAN, JR. WILL SPEAK AT NAMESAKE INAUGURAL COMMENCEMENT CEREMONY ON SATURDAY
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05/14/2013 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW OFFERS FREE LSAT WORKSHOP
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05/08/2013 - LMU’S SCHOOL OF ALLIED HEALTH SCIENCES PRESENTS AWARDS AT SPRING CONVOCATION
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05/08/2013 - LMU’S CAYLOR SCHOOL OF NURSING PRESENTS AWARDS AT SPRING CONVOCATION
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05/07/2013 - LMU TO LAUNCH COMMUNITY ARTS PROGRAMS IN CUMBERLAND GAP
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05/06/2013 - LMU JOINS NATION IN CELEBRATING NURSES
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05/06/2013 - LMU-DCOM TO CELEBRATE CLASS OF 2013 GRADUATION
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05/04/2013 - LMU AWARDS 445 DEGREES AT SPRING COMMENCEMENT
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05/03/2013 - APPLICATION DEADLINE EXTENDED FOR ANTICIPATED MASTER OF SCIENCE DEGREE PROGRAM
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05/01/2013 - JFWA TO HOST KNIGHTS' FAIR
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04/29/2013 - LMU RECEIVES GRANT FROM ENTERPRISE HOLDINGS FOUNDATION
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04/26/2013 - FAULKNER RECEIVES MERITORIUS SERVICE AWARD
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04/25/2013 - CORPUS CHRISTI OXFORD PRESIDENT CARWARDINE WILL DELIVER COMMENCEMENT ADDRESS AT LMU
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04/24/2013 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW ANNOUNCES ADMISSION THROUGH PERFORMANCE PROGRAM
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04/23/2013 - LMU RECOGNIZED AS SILVER-LEVEL BICYCLE FRIENDLY UNIVERSITY BY THE LEAGUE OF AMERICAN BICYCLISTS
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04/23/2013 - LMU LAUNCHES INSTITUTE FOR COLLABORATIVE LEADERSHIP
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04/15/2013 - REVITALIZATION EXPERT STORM CUNNINGHAM TO KICK-OFF STRATECIC PLANNING FOR DOWNTOWN MIDDLESBORO AT LMU
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04/12/2013 - LMU TO DEDICATE HISTORIC WALTER T. AND JULIA PULLIAM NEWSPAPER COLLECTION & UNVEIL SPECIAL EXHIBIT
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04/12/2013 - LMU LAW REVIEW SYMPOSIUM TO ADDRESS AFFORDABLE CARE ACT
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04/11/2013 - LMU TO WELCOME FILMMAKER ROBBY HENSON FOR FINAL APPALACHIAN READING SERIES EVENT
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04/10/2013 - LMU-DCOM TO CELEBRATE NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK
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04/08/2013 - LMU-DCOM ANNOUNCES CLASS OF 2013 RESIDENCY PLACEMENTS
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04/02/2013 - RAILSPLITTER PLAYHOUSE PRESENTS "PROOF"
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04/01/2013 - LMU POOL OFFERING AQUA YOGA TEACHER TRAINING
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03/27/2013 - LMU SCHOOL OF BUSINESS PRESENTS EXCELLENCE IN BUSINESS FORUM
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03/27/2013 - LMU FAMILY DAY AT DOLLYWOOD SET FOR APRIL 21
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03/25/2013 - LMU'S APPALACHIAN READING SERIES PRESENTS JASON HOWARD AND DALE ANN BRADLEY
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03/22/2013 - LMU ANNOUNCES NEW HOURS FOR HARROGATE CITY PARK
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03/22/2013 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW HONORED BY TENNESSEE BAR ASSOCIATION
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03/19/2013 - STUDENTS RECEIVE AWARDS AT BLUE RIDGE UNDERGRADUATE RESEARCH CONFERENCE
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03/14/2013 - THE COUNCIL ON SOCIAL WORK EDUCATION REAFFIRMS LMU'S PROGRAM
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03/14/2013 - MCGUIRE NAMED DISTINGUISHED FELLOW
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03/14/2013 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM PRESENTS CIVIL WAR SYMPOSIUM: WAR IN THE MOUNTAINS III
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03/13/2013 - LMU'S APPALACHIAN READING SERIES PRESENTS MICHAEL KNIGHT
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03/12/2013 - LMU PROFESSOR THORNTON OFFERS LAST CONCERT BEFORE RETIREMENT
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03/12/2013 - GROUP TO EXPLORE CAMPUS LORE AT LMU HISTORY FORUM
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03/08/2013 - LMU TO HOST FOURTH ANNUAL SPRING CAREER AND JOB FAIR
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03/07/2013 - LMU SCHOOL OF BUSINESS CALLING FOR ABSTRACTS FOR FORUM
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02/28/2013 - LMU-DSOL HOSTS BLACK HISTORY PANEL
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02/28/2013 - LMU'S ROLLINS DISCOVERS PREVIOUSLY UNKNOWN SLIME MOLDS
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02/27/2013 - LMU ENACTUS MEMBERS JOIN CAMPBELL'S "LET'S CAN HUNGER" PROGRAM
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02/25/2013 - PATTON JOINS LMU BOARD OF TRUSTEES
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02/25/2013 - LMU INVITES PROSPECTIVE STUDENTS TO SPRING RECRUITMENT EVENTS
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02/18/2013 - LMU SCHOOL OF BUSINESS SIGNS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WITH MONGOLIA’S IDER UNIVERSITY
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02/14/2013 - LMU ALUM RETURNS TO ALMA MATER TO SPEAK TO STUDENT BODY
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02/12/2013 - LMU POOL SET TO REOPEN NEXT WEEK
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02/06/2013 - SCHOOL OF BUSINESS OFFERING FREE TAX PREPARATION
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02/04/2013 - OSTEOPATHIC MEDICINE, PHYSICIAN ASSISTANT PROGRAMS TO HOST INFORMATION SESSIONS ON MARCH 16
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02/01/2013 - JFWA TO HOST PREVIEW DAY
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01/31/2013 - LMU & ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM PRESENT "GOD DIDN'T CHOOSE SIDES": A SPECIAL MUSICAL EVENT
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01/30/2013 - LMU ANNOUNCES FALL 2012 DEAN'S LIST
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01/28/2013 - LMU ORGANIC GARDENING PROJECT PREPARES FOR FOURTH GROWING SEASON
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01/24/2013 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW JOINS RACE AGAINST RACISM, SPONSORS YWCA EVENT
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01/24/2013 - LMU’S JOHNSON RECEIVES NATIONAL RECOGNITION
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01/23/2013 - RAILSPLITTER PLAYHOUSE ANNOUNCES AUDITIONS FOR "PROOF"
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01/16/2013 - CARTER AND MOYERS SCHOOL OF EDUCATION WELCOMES TENNESSEE DEPARTMENT OF EDUCATION'S KEN GREEN
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01/14/2013 - LMU’S CAYLOR SCHOOL OF NURSING PRESENTS AWARDS AT CONVOCATION
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01/11/2013 - LMU TO HOST 20TH ANNUAL BLUE RIDGE UNDERGRADUATE RESEARCH CONFERENCE
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01/11/2013 - LMU & TUSCULUM COLLEGE SIGN AFFILIATION AGREEMENT
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01/03/2013 - WVLT PICKS-UP CBS SPORTS BROADCAST OF LMU VS. ANDERSON
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12/31/2012 - LMU POOL GETS HANDICAPPED ACCESSIBLE LIFT
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12/31/2012 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW STUDENTS EARN RUNNER-UP AWARD IN NATIONAL VETERANS LAW MOOT COURT TOURNAMENT
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12/18/2012 - GRADUATION PHOTOS WILL BE AVAILABLE FOR PURCHASE SOON
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12/17/2012 - LMU INDUCTS 104 IN ALPHA CHI
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12/15/2012 - FOUR HUNDRED AND THIRTEEN DEGREES CONFERRED AT WINTER COMMENCEMENT
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12/14/2012 - ALUMNA RECOGNIZED FOR VOLUNTEERISM
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12/13/2012 - VETERAN LAW SCHOOL DEAN PARHAM WILLIAMS NAMED INTERIM DEAN AT LMU-DSOL
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12/11/2012 - MATHEWS JOINS LMU-DSOL AS DIRECTOR OF ADMISSIONS
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12/05/2012 - LMU-DSOL STUDENT HONORED BY INTERNATIONAL ORGANIZATION
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12/04/2012 - RETIRED JUDGE CHARLES W. PICKERING WILL ADDRESS CLASS OF 2012 AT WINTER COMMENCEMENT
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12/04/2012 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM PRESENTS CHRISTMAS WITH THE LINCOLNS: MR. LINCOLN’S CHRISTMASES AT THE WHITE HOUSE
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11/30/2012 - LMU COLLECTING FOR MISSION OF HOPE
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11/27/2012 - LMU LAUNCHES INITIATIVE TO IMPROVE REGIONAL ACT SCORES
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11/27/2012 - LMU TO HOST BEDELLE BOOK SIGNING DECEMBER 6
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11/19/2012 - APPALACHIAN READING SERIES PRESENTS MAURICE MANNING AND SUE MASSEK
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11/19/2012 - LMU’S TREE LIGHTING AND KNOXVILLE SYMPHONY CHAMBER ORCHESTRA CONCERT SET FOR DECEMBER 6
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11/19/2012 - LMU SCHOOL OF BUSINESS HOLDS DELTA MU DELTA CHAPTER INSTALLATION
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11/14/2012 - JUDGE BILL SWANN TO BRING FOURTH CIRCUIT COURT TO LMU-DSOL
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11/07/2012 - TWO LMU-DSOL STUDENTS COMPETE IN NATIONAL VETERANS LAW MOOT COURT TOURNAMENT
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11/06/2012 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM PRESENTS ANNUAL LINCOLN AT GETTYSBURG PROGRAM
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11/05/2012 - LMU TO HOST HALO 4 RELEASE PARTY AND CHARITY TOURNAMENT
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11/02/2012 - LMU LINCOLN INSTITUTE & DSOL PRESENT LUNCH AND LEARN FOR CLE CREDIT
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10/30/2012 - LMU DROPS LAWSUIT AND APPEAL, RESTARTS ABA APPROVAL PROCESS
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10/26/2012 - HARBER NAMED VOLUNTEER OF THE YEAR
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10/25/2012 - TIP-OFF BASKETBALL SEASON WITH DINNER AND A DOUBLEHEADER
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10/25/2012 - LMU & JFWA OPEN WORLD SCHOOL INTERNATIONAL FORUM 2012
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10/25/2012 - HENDRICKS AWARDED LMU'S HIGHEST ALUMNI HONOR
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10/24/2012 - LMU ANNOUNCES CHANGES AT DUNCAN SCHOOL OF LAW
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10/22/2012 - APPALACHIAN READING SERIES PRESENTS MARY STEWART ATWELL
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10/22/2012 - COX INDUCTED INTO LMU EDUCATOR'S HALL OF FAME
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10/18/2012 - ANNUAL DOG SHOW TO BE HELD NOVEMBER 3
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10/17/2012 - CALDWELL NAMED YOUNG ALUMNUS OF THE YEAR
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10/16/2012 - BURNS INDUCTED INTO LMU PROFESSIONAL HALL OF FAME
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10/16/2012 - COSBY INDUCTED INTO LMU EDUCATOR'S HALL OF FAME
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10/16/2012 - ADAMS INDUCTED INTO LMU EDUCATOR'S HALL OF FAME
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10/12/2012 - GOVERNOR BILL HASLAM HELPS LMU DEDICATE MATH AND SCIENCE BUILDING
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10/10/2012 - LMU TO CELEBRATE NATIONAL VETERINARY TECHNOLOGY WEEK
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10/10/2012 - GOVERNOR HASLAM'S VISIT TO HIGHLIGHT HOMECOMING AT LMU
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10/09/2012 - LMU & JFWA MAKING FINAL PREPARATIONS FOR WORLD SCHOOL
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10/04/2012 - LMU TO EXPAND BSN PROGRAM TO HARROGATE CAMPUS
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10/03/2012 - LMU TO CELEBRATE NATIONAL PHYSICIAN ASSISTANT WEEK
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10/03/2012 - LMU'S CARTER AND MOYERS SCHOOL OF EDUCATION TO HOST NCATE SITE REVIEW
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09/24/2012 - LMU LOOKS TO PAIR STUDENTS WITH SERVICE ORGANIZATIONS
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09/20/2012 - LMU’S CAYLOR SCHOOL OF NURSING TO HOST NLNAC SITE REVIEW
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09/20/2012 - ARNOULT OFFERS FREE COMMUNITY WRITING CLASS
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09/19/2012 - LMU TEAMS WITH VIRGINIA TECH AND U.S. FISH AND WILDLIFE SERVICE FOR MUSSEL RELEASE AT POWELL RIVER
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09/18/2012 - ROUNDTABLE ON CHEROKEE TRADITIONAL WISDOM TO BE HELD OCTOBER 1
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09/17/2012 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW TO HOST THREE INFORMATION SESSIONS
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09/14/2012 - U.S. NEWS & WORLD REPORT NAMES LMU 2013 UP-AND-COMER
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09/13/2012 - RAILSPLITTER PLAYHOUSE ANNOUNCES AUDITIONS FOR FALL PRODUCTION
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09/13/2012 - ADDICTION MEDICINE EXPERT ERIC REED TO SPEAK TO LMU STUDENT BODY
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09/06/2012 - CAYLOR SCHOOL OF NURSING TO HOST INFORMATION SESSIONS
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09/04/2012 - GARY & PHIL'S TRI-STATE GOSPEL SHOW PRESENTS MARK ALLEN CHAPMAN
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09/04/2012 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW OFFERS GUARANTEED SCHOLARSHIPS TO SOME PUBLIC SERVICE EMPLOYEES
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08/31/2012 - LMU’S MILLER RECEIVES AUNTIE ANNE’S SCHOLARSHIP
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08/31/2012 - LMU MOURNS THE LOSS OF DR. KESTER GREENE, JR.
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08/30/2012 - DAWSON INSTALLS SIFE OFFICERS FOR 2012 SCHOOL YEAR
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08/28/2012 - GOVERNOR BILL HASLAM TO PRESENT KEYNOTE AT LMU DEDICATION
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08/24/2012 - LMU PEDALING ITS WAY TO BICYCLE FRIENDLY UNIVERSITY
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08/20/2012 - SIX LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW STUDENTS RECEIVE LICENSE TO PRACTICE LAW
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08/13/2012 - LMU POOL PRESENTS FREE BACK-TO-SCHOOL-BASH
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08/07/2012 - BULL NAMED LMU'S DIRECTOR OF ACADEMIC EXCELLENCE
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07/31/2012 - PHYSICIAN ASSISTANT PROGRAM AT LMU-DCOM TO CELEBRATE CLASS OF 2012 GRADUATION
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07/25/2012 - LMU TO OFFER CHILDREN’S SUMMER ART WORKSHOP
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07/25/2012 - ALLM CURATOR TO PRESENT “MYTH AND MOVIES-THE STORY OF ABRAHAM LINCOLN
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07/25/2012 - LMU-DCOM WELCOMES LARGEST CLASS TO DATE
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07/23/2012 - LMU-DCOM DEAN INSTALLED AS 116TH PRESIDENT OF THE AMERICAN OSTEOPATHIC ASSOCIATION
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07/23/2012 - LMU SCHOOL OF BUSINESS SIGNS MOU WITH CAIRD
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07/17/2012 - CONTINUED GROWTH AT LMU RESULTS IN ARTS AND SCIENCES SPLIT
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07/12/2012 - LMU RECEIVES $5,000 GRANT FROM CHRISTOPHER & DANA REEVE FOUNDATION
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07/06/2012 - LMU CLEANING UP FOLLOWING JULY 5 STORMS
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07/06/2012 - LMU SCHOOL OF BUSINESS OFFERS FREE JOB SEARCH WORKSHOP
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07/06/2012 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW REMAINS COMMITTED TO ABA APPROVAL
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07/05/2012 - LMU ANNOUNCES MOUNTAIN HERITAGE LITERARY FESTIVAL WINNERS
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06/27/2012 - MAURICE MANNING NAMED 2012 LEE SMITH AWARD RECIPIENT
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06/26/2012 - PHYSICIAN ASSISTANT PROGRAM AT LMU-DCOM TO HOLD WHITE COAT CEREMONY
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06/22/2012 - NICLEY AWARDED FULL-TUITION SCHOLARSHIP AT LMU
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06/22/2012 - LINCOLN MEMORIAL UNIVERSITY ANNOUNCES SPRING 2012 DEAN'S LIST
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06/18/2012 - LMU ESTABLISHES POLICE FORCE
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06/06/2012 - LMU SIFE COMPETES AT NATIONALS
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06/06/2012 - LMU BESTOWES JEAN RITCHIE FELLOWSHIP ON AMY CLARK
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06/05/2012 - LMU'S SIXTH REMOTE AREA MEDICAL CLINIC SERVES NEARLY 900 PEOPLE
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05/25/2012 - LMU POOL TO HOST "SCHOOL'S OUT SWIM PARTY"
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05/25/2012 - LMU MAKES FINAL PREPARATIONS FOR REMOTE AREA MEDICAL HEALTH EXPEDITION
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05/17/2012 - PA PROGRAM AT LMU-DCOM WELCOMES CLASS OF 2014
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05/16/2012 - LMU-DCOM CELEBRATES CLASS OF 2012 GRADUATION
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05/11/2012 - MOUNTAIN HERITAGE LITERARY FESTIVAL SET FOR JUNE 15-17
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05/10/2012 - LMU PRESENTS GOSPEL SINGER CARROLL ROBERSON IN CONCERT
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05/09/2012 - TEDXLMU COMES TO LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW
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05/08/2012 - LMU JOINS NATION IN CELEBRATING NURSES
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05/07/2012 - LMU-DCOM TO CELEBRATE CLASS OF 2012 GRADUATION
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05/05/2012 - LMU AWARDS 370 DEGREES AT SPRING COMMENCEMENT
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05/03/2012 - LMU TO HOLD OPEN HOUSE AT LMU-CEDAR BLUFF ON MAY 12
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05/03/2012 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW INFORMATION SESSION SET FOR MAY 12
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05/03/2012 - PULLEN RECEIVES EDUCATOR OF THE YEAR AWARD
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05/02/2012 - ECONOMIC IMPACT OF LMU AT $95 MILLION
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05/02/2012 - EDUCATION CONSULTANT MICKEY SLIMP WILL DELIVER COMMENCEMENT ADDRESS AT LMU
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04/24/2012 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW GRANTED TBLE EXTENSION
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04/23/2012 - LMU REDEDICATES REED HEALTH SCIENCES LIBRARY
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04/23/2012 - LMU CELEBRATES NATIONAL MEDICAL LABORATORY PROFESSIONALS WEEK
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04/19/2012 - LMU-DSOL MOOT COURT TEAM WINS AWARD AT BILLINGS, EXUM & FRYE NATIONAL MOOT COURT COMPETITION
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04/12/2012 - LMU'S APPALACHIAN READING SERIES PRESENTS ERIN KEANE
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04/10/2012 - KY HISTORICAL SOCIETY'S GREER TO SPEAK AT LMU LINCOLN COMMEMORATION
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04/10/2012 - JUDGE BILL SWANN TO BRING FOURTH CIRCUIT COURT TO LMU-DSOL
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04/05/2012 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY & MUSEUM PRESENTS CIVIL WAR SYMPOSIUM
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04/05/2012 - LMU SIFE ADVANCES TO NATIONALS
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04/04/2012 - LMU TO HOST THIRD ANNUAL SPRING CAREER AND JOB FAIR
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04/04/2012 - GAME CHANGE CO-AUTHOR MARK HALPERIN HIGHLIGHTS LMU LAW REVIEW SYMPOSIUM
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04/03/2012 - LMU-DCOM GRADUATING CLASS CELEBRATES RESIDENCY PLACEMENTS
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03/28/2012 - LMU-DCOM PROFESSOR TO BE FEATURED ON NEW NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL SERIES
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03/28/2012 - LMU'S APPALACHAIN READING SERIES PRESENTS LARRY THACKER
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03/23/2012 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM RAISES THE CURTAIN ON LINCOLN
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03/21/2012 - LMU HISTORY CLUB VISITS CHICKAMAUGA AND CHATTANOOGA NATIONAL MILITARY PARK
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03/19/2012 - LMU TO WELCOME 57 FROM KANTO INTERNATIONAL SCHOOL IN JAPAN
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03/16/2012 - LMU TO OFFER FAMILY NURSE PRACTIONER PROGRAM AT KINGSPORT CENTER FOR HIGHER EDUCATION
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03/14/2012 - COMMUNITY WRITING CLASS SET FOR LATER THIS MONTH
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03/14/2012 - LMU PRESENTS MICHAEL COMBS IN CONCERT
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03/13/2012 - LMU CELEBRATES NATIONAL ATHLETIC TRAINING MONTH
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03/09/2012 - CAYLOR SCHOOL OF NURSING TO HOST OPEN HOUSE AT CORBIN EXTENDED LEARNING SITE
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03/02/2012 - REMOTE AREA MEDICAL® (RAM) RETURNS TO LMU JUNE 2-3, 2012
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03/01/2012 - LMU ANNOUNCES OPEN AUDITIONS FOR TRI-STATE TALENT
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02/28/2012 - LMU-DCOM TO HOST OSTEOPATHIC MEDICINE AWARENESS CONFERENCE
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02/22/2012 - LMU SCHOOL OF BUSINESS TO HOLD OPEN HOUSES AT EXTENDED LEARNING SITES
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02/21/2012 - LMU CELEBRATES LINCOLN'S BIRTH IN HARROGATE AND WASHINGTON
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02/17/2012 - The J. FRANK WHITE ACADEMY TO HOST PREVIEW DAY
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02/17/2012 - LMU-DSOL MOOT COURT TEAM ADVANCES TO QUARTER FINAL OF NATIONAL COMPETITION
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02/15/2012 - BONTRAGER TO RETURN TO LMU AS VP FOR FINANCE
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02/13/2012 - LMU TO HOST WORLD SCHOOL INTERNATIONAL FORUM 2012
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02/08/2012 - LMU STUDENT AND WAR VETERAN ORGANIZES "RUCK TO REMEMBER" MARCH
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02/06/2012 - LMU BLACK LAW STUDENT ASSOCIATION PRESENTS RITA GEIER
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02/02/2012 - RAILSPLITTER PLAYHOUSE ANNOUNCES AUDITIONS FOR SPRING PRODUCTION
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01/27/2012 - LMU WOMEN OF SERVICE PRESENT FIRST SCHOLARSHIP
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01/25/2012 - LMU ANNOUNCES FALL 2011 DEAN'S LIST
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01/23/2012 - LMU MUSIC DEPARTMENT PRESENTS ACCLAIMED CHORUS CANTUS
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01/12/2012 - TENNESSEE BAR ASSOCIATION SELECTS TWO LMU-DSOL STUDENTS FOR STUDENT LEADERSHIP CLASS
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01/11/2012 - RAILSPLITTERS TOP NATIONAL RANKINGS IN MEN'S BASKETBALL
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01/11/2012 - CAYLOR SCHOOL OF NURSING TO HOST OPEN HOUSE SESSIONS
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01/06/2012 - LMU’S CAYLOR SCHOOL OF NURSING PRESENTS AWARDS AT CONVOCATION
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01/05/2012 - LMU RINGS IN 2012 WITH ACBSP ACCREDITATION
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12/22/2011 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW FILES SUIT OVER ABA APPROVAL
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12/20/2011 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW DENIED ABA PROVISIONAL APPROVAL
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12/19/2011 - LMU AWARDS 348 DEGREES AT WINTER COMMENCEMENT
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12/14/2011 - LMU INTRODUCES HONORS SCHOLARS PROGRAM
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12/08/2011 - AS WINTER WEATHER ARRIVES, LMU OUTLINES WEATHER POLICY
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12/07/2011 - LMU VET TECH STUDENTS NAMED STUDENT CHAPTER OF THE YEAR BY NAVTA
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12/05/2011 - LMU’S CAYLOR SCHOOL OF NURSING TO HOLD CONVOCATION CEREMONY DECEMBER 15
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12/02/2011 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM PRESENTS "CHRISTMAS WITH THE LINCOLNS"
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11/30/2011 - LMU-DCOM PROFESSOR PRESENTED WITH NATIONAL AWARD
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11/30/2011 - LMU TO HOST INFORMATION AND REGISTRATION DAY FOR NEW OFFERINGS AT KCHE ON FRIDAY, DECEMBER 9
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11/30/2011 - PRESIDENT OBAMA CABINET MEMBER RAY LAHOOD TO SPEAK AT LMU'S DECEMBER COMMENCEMENT
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11/28/2011 - LONGMIRE JOINS THE STAFF OF DUNCAN SCHOOL OF LAW
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11/23/2011 - SCHOOL OF BUSINESS TO HOLD OPEN HOUSE AT LMU-CEDAR BLUFF
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11/21/2011 - NASH NAMED LMU VOLUNTEER OF THE YEAR
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11/21/2011 - GOINS NAMED YOUNG ALUMNUS OF THE YEAR
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11/18/2011 - LMU'S TREE LIGHTING AND KNOXVILLE SYMPHONY CHAMBER ORCHESTRA CONCERT SET FOR DECEMBER 1
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11/16/2011 - TURNER NAMED ALUMNAE OF THE YEAR
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11/14/2011 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM PRESENTS LINCOLN AT GETTYSBURG
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11/09/2011 - LMU STUDENTS IN FREE ENTERPRISE TO SPONSOR “LET’S CAN HUNGER CHALLENGE
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11/04/2011 - LMU ANNOUNCES NEW OFFERINGS AT KINGSPORT CENTER FOR HIGHER EDUCATION
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11/04/2011 - LMU'S APPALACHIAN READING SERIES PRESENTS PAM DUNCAN
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11/02/2011 - LMU-DCOM TO OFFER ANATOMY BOOT CAMP
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11/01/2011 - OKLAHOMA! OPENS NOVEMBER 10
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10/27/2011 - LMU NURSING STUDENTS AND FACULTY TAKE HOME AWARDS AT MEETING
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10/27/2011 - LINCOLN SCHOLAR BURRUS CARNAHAN TO PRESENT 2011 MCMURTRY LECTURE AT LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW
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10/27/2011 - LMU POOL TO HOST GRANDPARENT/GRANDCHILD SWIM DAY
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10/18/2011 - LMU JOINING ART WITH ANATOMY FOR PILOT PROGRAM
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10/18/2011 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW INFORMATION SESSION SET FOR OCTOBER 22
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10/13/2011 - ANNUAL LMU VET TECH DOG SHOW TO TAKE PLACE NOVEMBER 5
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10/10/2011 - LMU TO HOST VETERINARY TECHNOLOGY CONTINUING EDUCATION CONFERENCE
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10/10/2011 - LMU ENJOYS RESIDENTIAL HOUSING POPULATION GROWTH
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10/07/2011 - LMU CELEBRATES NATIONAL VETERINARY TECHNOLOGY WEEK
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09/29/2011 - LMU-DCOM TO HOST AMERICAN HEART ASSOCIATION LECTURE
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09/28/2011 - LMU-DSOL BLACK LAW STUDENTS ASSOCIATION TAKES STRIDES AGAINST BREAST CANCER
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09/19/2011 - LMU-DCOM TO HOLD WHITE COAT CEREMONY FOR THE CLASS OF 2015
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09/13/2011 - LMU PRESENTS COMMUNITY WRITING CLASS
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09/09/2011 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM RECEIVES EAST TENNESSEE FOUNDATION GRANT
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09/02/2011 - LMU LAUNCHES WOMEN OF SERVICE MOVEMENT
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09/02/2011 - LMU COMMUNITY RALLIES FOR RELAY FOR LIFE
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09/01/2011 - APPALACHIAN READING SERIES OPENS YEAR WITH MARSHALL CHAPMAN
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08/29/2011 - TENNESSEE SUPREME COURT TO HOLD SESSION AT LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW
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08/26/2011 - LMU EXPANDS POOL PROGRAMMING TO INCLUDE SWIMMING LESSONS
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08/25/2011 - FINISHING LINE PRESS TO PUBLISH LARRY THACKER'S VOICE HUNTING
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08/18/2011 - SISTERS LEAVE LEGACY WITH SCHOLARSHIP FUND AT LMU
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08/15/2011 - LMU MEDICAL TECHNOLOGY GRADUATES ENJOY 100% NATIONAL BOARD CERTIFICATION PASS RATE FOR SIXTH STRAIGHT YEAR
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08/12/2011 - THE RAILSPLITTER PLAYHOUSE ANNOUNCES AUDITIONS FOR OKLAHOMA!
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08/11/2011 - SABBATINI TO LEAD STUDENT SERVICES AT LMU
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08/04/2011 - COX PROMOTED TO DEAN OF ADMINISTRATION
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08/03/2011 - CAYLOR SCHOOL OF NURSING TO HOST OPEN HOUSE SESSIONS IN SEPTEMBER
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08/02/2011 - LMU MBA STUDENT AND PROFESSOR TEAM-UP ON BOOK TO HELP DISABLED WORKERS
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08/01/2011 - LMU-DCOM PHYSICIAN ASSISTANT PROGRAM CELEBRATES INAUGURAL CLASS GRADUATION
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07/27/2011 - SILAS HOUSE NAMED 2011 LEE SMITH AWARD RECIPIENT
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07/27/2011 - LMU-DCOM WELCOMES THE CLASS OF 2015
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07/25/2011 - LMU-DCOM PHYSICIAN ASSISTANT PROGRAM TO CELEBRATE INAUGURAL CLASS GRADUATION
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07/19/2011 - LMU-DCOM DEAN NAMED PRESIDENT-ELECT OF AMERICAN OSTEOPATHIC ASSOCIATION
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07/18/2011 - REAGAN PROMOTED TO SENIOR DIRECTOR OF PUBLIC RELATIONS AND MARKETING
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07/08/2011 - CAYLOR SCHOOL OF NURSING EXPANDS MSN PROGRAM IN KNOXVILLE
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07/01/2011 - CARROLL PROMOTED AT LMU-DSOL
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07/01/2011 - DAVIDSON JOINS LMU AS PROGRAM DIRECTOR FOR EDD
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06/24/2011 - COOK JOINS LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW AS ASSOCIATE DEAN FOR ADMISSIONS
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06/21/2011 - LMU ANNOUNCES SPRING DEAN'S LIST
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06/14/2011 - DAWSON ATTENDS GLOBAL LEADERSHIP IN HIGHER EDUCATION FORUM
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06/14/2011 - THE SPARTANBURG WRITING PROJECT WILL PRESENT PRE-CONFERENCE TEACHER WORKSHOP AHEAD OF MOUNTAIN HERITAGE LITERARY FESTIVAL
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06/14/2011 - QUARLES SELECTED TO TRAVEL TO ISRAEL
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06/13/2011 - LMU OFFERS SUMMER ART WORKSHOP
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06/13/2011 - STOWE PROMOTED TO DIRECTOR OF STUDENT LIFE
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06/13/2011 - LMU-DCOM PA PROGRAM TO HOLD WHITE COAT CEREMONY
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06/08/2011 - LMU & CAPITAL FINANCIAL GROUP INVITES PUBLIC TO LUNCH AND LEARN
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06/03/2011 - LMU TAPS FAMILIAR FACE TO HELM SCHOOL OF EDUCATION
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06/01/2011 - LMU SOFTBALL OFFERS INTENSIVE 3-DAY CAMP
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05/31/2011 - MOUNTAIN HERITAGE LITERARY FESTIVAL SET FOR JUNE 24-26
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05/27/2011 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM JOINS BLUE STAR PROGRAM
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05/25/2011 - LMU-DSOL STUDENT HONORED WITH NATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN JUDGES EQUAL ACCESS TO JUSTICE SCHOLARSHIP
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05/25/2011 - LMU WINS FOUR AWARDS FOR PR AND MARKETING
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05/24/2011 - JFWA GRADUATES 20 IN CLASS OF 2011
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05/19/2011 - PA PROGRAM AT LMU-DCOM WELCOMES CLASS OF 2013
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05/16/2011 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW STUDENTS RALLY FOR TORNADO VICTIMS
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05/16/2011 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW DEAN HONORS TWO
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05/13/2011 - PERFORMING ARTS CENTER NAMED TO HONOR SAM AND SUE MARS
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05/13/2011 - LMU TRUSTEE JOE C. SMIDDY RETIRES FROM BOARD
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05/09/2011 - LMU-DCOM CELEBRATES INAUGURAL CLASS GRADUATION
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05/09/2011 - SPRING COMMENCEMENT PHOTOS AVAILABLE ONLINE
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05/09/2011 - PRESTIGIOUS HOUSTON AWARD BESTOWED ON HUBBARD
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05/07/2011 - LMU AWARDS 456 DEGREES AT SPRING COMMENCEMENT
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05/06/2011 - LMU JOINS NATION IN CELEBRATING NURSES WEEK
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05/05/2011 - LMU STUDENT SELECTED TO CONDUCT RESEARCH IN THAILAND
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05/05/2011 - LMU INDUCTS 26 IN ALPHA CHI
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05/04/2011 - LMU & HEALTHCARE 21 JOIN FORCES, PLAN RESEARCH CENTER
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05/04/2011 - 145 NURSING AND ALLIED HEALTH STUDENTS TO BE HONORED
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05/03/2011 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW HOLDS BARRISTER'S BALL
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05/03/2011 - GEORGE'S "LAW FOR ALL" WRAPS UP YEAR WITH CLASSROOM VISITS
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04/29/2011 - BLACK LAW STUDENT ASSOCIATION SUPPORTS KNOX AREA LAW ENFORCEMENT WITH TEDDY BEAR DRIVE
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04/25/2011 - NOBEL PEACE PRIZE RECIPIENT ROBERT MUSIL WILL DELIVER COMMENCEMENT ADDRESS AT LMU
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04/19/2011 - JUSTICE SHARON LEE SPEAKS AT LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW
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04/19/2011 - LMU FINE ARTS SERIES PRESENTS KNOXVILLE STRING QUARTET
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04/19/2011 - LMU PROFESSOR THORNTON TO RELEASE ALBUM
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04/18/2011 - MOUNTAIN HERITAGE LITERARY FESTIVAL ADDS QUILT EXHIBITION
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04/18/2011 - DUNCAN SCHOOL OF LAW PROFESSOR PRESENTS "LAW FOR ALL"
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04/15/2011 - 2012 HEALTH EXPEDITION ON THE CALENDAR
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04/14/2011 - SIFE HOLDS FUNDRAISERS FOR TRIP TO NATIONALS
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04/14/2011 - HESS PUBLISHES HISTORY OF LMU
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04/12/2011 - LMU SIFE ADVANCES TO NATIONALS
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04/12/2011 - LMU'S GREENE TO PLAY UNDER RENOWED COMPOSER
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04/11/2011 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM TO UNVEIL NEW EXHIBIT
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04/07/2011 - THE RAILSPLITTER PLAYHOUSE PRESENTS THE MUSICAL NUNSENSE
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03/30/2011 - LADY RAILSPLITTER SOFTBALL JOINS NFCA TO STRIKEOUT CANCER
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03/29/2011 - LMU-DCOM INAUGURAL CLASS LOOKS TO THE FUTURE
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03/28/2011 - LMU MUSIC FACULTY TO PERFORM CONCERT
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03/28/2011 - LMU-DSOL WELCOMES COWART AS DIRECTOR OF CAREER SERVICES
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03/25/2011 - LMU MUSIC SERIES PRESENTS THE QUATTRO FROMAGGI SAXOPHONE QUARTET
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03/23/2011 - APPALACHIAN READING SERIES PRESENTS JIM MINICK
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03/18/2011 - LMU-DCOM RECOGNIZES OUTSTANDING STUDENTS AND FACULTY
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03/17/2011 - LMU TO WELCOME 32 FROM KANTO INTERNATIONAL SCHOOL IN JAPAN
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03/14/2011 - LMU & CAPITAL FINANCIAL GROUP PRESENT LUNCH AND LEARN SERIES
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03/10/2011 - JUDGE ROBERT MURRIAN TO ADDRESS PROFESSIONAL CONDUCT AT LMU-DSOL
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03/09/2011 - LMU PRESENTS FOUR LEAF PEAT IN CONCERT
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03/09/2011 - LMU CELEBRATES NATIONAL ATHLETIC TRAINING MONTH
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03/09/2011 - LMU TO CELEBRATE CIVIL WAR SESQUINCENTENNIAL WITH LINCOLN SYMPOSIUM
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03/09/2011 - LMU TO CELEBRATE CIVIL WAR SESQUINCENTENNIAL WITH LINCOLN SYMPOSIUM
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03/04/2011 - LMU STUDENTS CONTRIBUTE OVER 10,000 HOURS TO COMMUNITY
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03/02/2011 - LMU INTRODUCES RESTRUCTURED DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM
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02/25/2011 - APPALACHIAN READING SERIES PRESENTS MICHAEL CHITWOOD
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02/23/2011 - FOUR WASHBURN HIGH SCHOOL VALEDICTORIANS ATTEND LMU
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02/21/2011 - COMMUNITY WRITING CLASS OFFERED AT LMU
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02/15/2011 - LMU SOFTBALL COLLECTS SOLES FOR SOULS
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02/11/2011 - HEALTH LITERACY EXPERT TO SPEAK AT LMU-DCOM
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02/09/2011 - LMU NAMES STOWE DIRECTOR OF SUMMER CAMPS
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02/09/2011 - THE RAILSPLITTER PLAYHOUSE PRESENTS "LOVE HURTZ"
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02/07/2011 - LMU-DCOM DEAN NOMINATED AS PRESIDENT-ELECT OF AMERICAN OSTEOPATHIC ASSOCIATION
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02/02/2011 - LMU SIFE TO ASSIST WITH EXTREME MAKEOVER HOME EDITION BUILD
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01/28/2011 - LMU-DUNCAN SCHOOL OF LAW TO WELCOME FORMER UT LAW DEAN
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01/28/2011 - LMU SCHOOL OF BUSINESS INTRODUCES ENERGY MANAGEMENT MAJOR
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01/26/2011 - LMU SIFE TO COLLECT NON-PERISHABLE FOOD AT BASKETBALL GAMES
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01/24/2011 - DEAN'S LIST FOR FALL 2010 ANNOUNCED
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01/20/2011 - LMU INVITES ALUMNI BACK FOR BASKETBALL GAMES
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01/19/2011 - LMU MOURNS THE LOSS OF ASSISTANT PROFESSOR WAYNE WELLS
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01/14/2011 - LMU CELEBRATES MARTIN LUTHER KING, JR. DAY
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01/12/2011 - HESS NAMED VP FOR ACADEMIC AFFAIRS AT LMU
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01/05/2011 - BURNS NAMED DIRECTOR OF HARROGATE CITY PARK AND RECREATIONAL FACILITIES
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01/04/2011 - UPDATE: WEIGHT WATCHER INFO SESSION POSTPONED DUE TO WEATHER
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12/30/2010 - LMU'S KANTO INTERNATIONAL STUDIES PROGRAM RECEIVES GRANT
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12/13/2010 - LMU ATHLETES SPREAD CHRISTMAS CHEER AT ROHO SHOPPING SPREE
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12/11/2010 - LMU CELEBRATES 1183 NEW DEGREES AT WINTER COMMENCEMENT
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12/09/2010 - LMU AND RAMP IT UP ENTERTAINMENT PARTNER TO CREATE REALITY SERIES
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12/08/2010 - CARTER AND MOYERS SCHOOL OF EDUCATION PROFESSOR AWARDED FOR EDUCATION RESEARCH
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12/07/2010 - 1183 DEGREES TO BE CELEBRATED AT LMU WINTER COMMENCEMENT
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12/07/2010 - LMU MLP GRADUATE PURSUES DREAM IN MEDICINE
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11/23/2010 - LMU PROFESSORS PROPOSE NEW IDEAS AT AUSTRIAN CONFERENCE
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11/23/2010 - LMU DUNCAN SCHOOL OF LAW BLACK LAW STUDENT ASSOCIATION'S CAN DRIVE COLLECTS OVER 5,000 CANS FOR SECOND HARVEST
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11/22/2010 - LMU ART STUDENTS CREATE MURAL AT CLAIBORNE CHILDREN'S CENTER
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11/19/2010 - LMU CELEBRATES PHILANTHROPY DAY BY HONORING HOLLAND
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11/18/2010 - LMU INDUCTS 49 IN ALPHA CHI
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11/11/2010 - CAYLOR SCHOOL OF NURSING ADDS NEW CONCENTRATION TO MSN PROGRAM
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11/11/2010 - COMEDIANS SET TO BRING LAUGHS TO LMU
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11/10/2010 - DUNCAN SCHOOL OF LAW STUDENT ANIMAL DEFENSE LEGAL FUND CHAPTER TO SPONSOR SCREENING OF BEYOND THE MYTH
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11/10/2010 - LMU'S HIGH ADVENTURE SERIES GEARS UP FOR OVERNIGHT HIKES
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11/08/2010 - SCIENCE GETS A KICK AT LMU
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11/05/2010 - SLIME MOLD PIONEER LECTURES AT LMU
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11/04/2010 - THE RAILSPLITTER PLAYHOUSE PRESENTS THE CURIOUS SAVAGE
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11/04/2010 - MARK YOU CALENDARS FOR LMU HOLIDAY ARTS EVENTS
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10/29/2010 - APPALACHIAN READING SERIES TO FEATURE NEW WRITER-IN-RESIDENCE DARNELL ARNOULT
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10/27/2010 - GHOST HUNTER GIVES SCARES AT LMU
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10/27/2010 - LMU WELCOMES WOODROW WILSON FELLOW
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10/22/2010 - EUBANK INDUCTED INTO LMU'S PROFESSIONAL HALL OF FAME
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10/22/2010 - HOUNSHELL INDUCTED INTO LMU’S EDUCATOR’S HALL OF FAME
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10/22/2010 - LEACH AWARDED LMU’S VOLUNTEER OF THE YEAR HONOR
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10/22/2010 - HUDDLESTON INDUCTED INTO LMU’S PROFESSIONAL HALL OF FAME
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10/22/2010 - SPENCER INDUCTED INTO LMU’S EDUCATOR’S HALL OF FAME
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10/22/2010 - THORNTON INDUCTED INTO LMU’S EDUCATOR’S HALL OF FAME
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10/22/2010 - BUSH AWARDED LMU’S HIGHEST ALUMNI HONOR
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10/22/2010 - ACUFF INDUCTED INTO LMU’S EDUCATOR’S HALL OF FAME
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10/22/2010 - BEHLING AWARDED LMU’S YOUNG ALUMNUS OF THE YEAR HONOR
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10/22/2010 - HUDDLESTON INDUCTED INTO LMU’S LITERARY HALL OF FAME
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10/20/2010 - HUDDLESTON INDUCTED INTO LMU'S PROFESSIONAL HALL OF FAME
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10/18/2010 - JFWA STUDENTS SELECTED FOR WORLD SCHOOL
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10/15/2010 - CONGRESSIONAL DEBATE TO TAKE PLACE ON LMU CAMPUS
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10/14/2010 - LINCOLN CASKET REPLICA VISITS ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM
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10/10/2010 - LMU JOINS NATION IN CELEBRATING NATIONAL VETERINARY TECHNICIAN WEEK
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10/06/2010 - LMU PRESENTS FOUR LEAF PEAT IN CONCERT
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09/29/2010 - LMU PROFESSOR RECEIVES GRANT FOR KENYAN MOLD EXPEDITION
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09/29/2010 - LMU RECEIVES $1.9 MILLION FEDERAL GRANT
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09/27/2010 - LMU STUDENT NEARLY ACES LSAT
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09/22/2010 - LMU ENROLLMENT UP 13% OVER LAST FALL
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09/17/2010 - LMU BEGINS FULL-TUITION SCHOLARSHIPS FOR SELECTED TRANSFERS
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09/16/2010 - LMU-DCOM STUDENT PROFILED IN PEOPLE MAGAZINE
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09/13/2010 - LMU TO CELEBRATE CONSTITUTION DAY
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09/10/2010 - COMMUNITY WRITING CLASS OFFERED AT LMU
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09/09/2010 - AUDITIONS SET FOR THE RAILSPLITTER PLAYHOUSE FALL PRODUCTION
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08/25/2010 - JFWA EXCEEDS STATE, NATIONAL ACT AVERAGES
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08/23/2010 - LMU MEDICAL TECHNOLOGY GRADUATES NOTCH 100% PASS RATE
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08/12/2010 - LMU’S STUDENT SUPPORT SERVICES PROGRAM RECEIVES FEDERAL GRANT
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08/12/2010 - NEW AQUATICS CLASS FOR BREAST CANCER SURVIVORS OFFERED AT LMU
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08/06/2010 - LMU DUNCAN SCHOOL OF LAW PREPARES FOR NEWEST CLASSES
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08/05/2010 - LMU TO WELCOME NEW STUDENTS AT MATRICULATION CEREMONY
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07/30/2010 - LMU'S CAYLOR SCHOOL OF NURSING RECEIVES $1 MILLION GRANT
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07/28/2010 - LMU-DCOM WELCOMES THE CLASS OF 2014
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07/23/2010 - MCPHERSON JOINS LMU ADVANCEMENT STAFF
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07/16/2010 - BOSTER APPOINTED J. FRANK WHITE ACADEMY PRINCIPAL
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07/08/2010 - LMU GOLF COMPLEX SET TO OPEN SATURDAY
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07/01/2010 - LMU NAMES NEW DEAN FOR CARTER AND MOYERS SCHOOL OF EDUCATION
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06/30/2010 - LMU LAUNCHES SEARCH FOR VICE PRESIDENT FOR ACADEMIC AFFAIRS
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06/29/2010 - WOODWARD PROMOTED TO ASSISTANT VICE PRESIDENT
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06/24/2010 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM OFFERS FREE FAMILY FUN
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06/24/2010 - LMU NAMES NEW DEAN FOR PAUL V. HAMILTON SCHOOL OF ARTS AND SCIENCE
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06/18/2010 - PHYSICIAN ASSISTANT PROGRAM TO HOLD INAUGURAL CLASS WHITE COAT CEREMONY
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06/16/2010 - LEE COUNTY SPORTS HERO HONORED WITH SCHOLARSHIP
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06/09/2010 - LMU TO UNVEIL NEW EXTENDED LEARNING SITE IN KNOXVILLE
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06/04/2010 - ARNOULT JOINS LMU FACULTY AS WRITER-IN-RESIDENCE
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06/03/2010 - SPRING 2010 DEAN'S LIST ANNOUNCED
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05/25/2010 - LMU'S FIFTH RAM CLINIC SERVES OVER 800
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05/24/2010 - FIFTH ANNUAL REMOTE AREA MEDICAL CLINIC AT LMU SERVES OVER 800
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05/14/2010 - QUALPRO FOUNDER ELECTED TO LMU BOARD OF TRUSTEES
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05/06/2010 - LMU INDUCTS 31 IN ALPHA CHI
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05/06/2010 - LMU JOINS NATION IN CELEBRATING NURSES WEEK
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05/01/2010 - LMU AWARDS 315 DEGREES AT SPRING COMMENCEMENT
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04/28/2010 - LYNCH TO SHIFT FROM J. FRANK WHITE ACADEMY PRINCIPAL TO LMU PROFESSOR
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04/28/2010 - LMU COMMUNITY YARD SALE
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04/27/2010 - UT'S WARREN NEEL TO SPEAK AT LMU COMMENCEMENT
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04/14/2010 - LINCOLN SYMPOSIUM AT LMU BRINGS NATIONAL SCHOLARS
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04/14/2010 - LMU INTRODUCES NEW BACHELOR DEGREE PROGRAM AT KCHE
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04/12/2010 - JFWA ANNOUNCES HONOR ROLL
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04/08/2010 - RAILSPLITTER PLAYHOUSE PRESENTS "YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN"
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04/01/2010 - LMU BRINGS BACK FREE HEALTHCARE TO TRI-STATE AREA
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03/30/2010 - LMU PRESENTS MICHAEL COMBS IN CONCERT
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03/25/2010 - LINCOLN SYMPOSIUM SET FOR APRIL 15-17
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03/17/2010 - LMU WELCOMES BONTRAGER AS VP FOR FINANCE
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03/16/2010 - GARY & PHIL BRINGING GOSPEL MUSIC TO LOCAL NURSING HOMES
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03/11/2010 - LMU BOARD APPOINTS DAWSON LMU PRESIDENT
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03/02/2010 - LMU RECEIVES PRESIDENTIAL COMMUNITY SERVICE AWARD
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02/24/2010 - LMU LAUNCHES ORGANIC GARDENING PROJECT AND COMMUNITY GARDEN
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02/15/2010 - LMU TO HOLD INFO SESSION IN KNOXVILLE FOR BSN PROGRAM
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02/10/2010 - THE RAILSPLITTER PLAYHOUSE ANNOUNCES SPRING MUSICAL AUDITIONS
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02/10/2010 - THE RAILSPLITTER PLAY HOUSE PRESENTS CALIFORNIA SUITE
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02/05/2010 - EPPS, MOBLEY & UNIVERSITY ANESTHESIOLOGISTS ESTABLISH ANNUAL SCHOLARSHIP AT LMU
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02/04/2010 - LMU ESTABLISHES LINCOLN INSTITUTE FOR LEADERSHIP AND PUBLIC POLICY
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01/28/2010 - LMU RELEASES DEAN'S LIST FOR FALL 2009
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01/26/2010 - STINER ESTATE GIFT YIELDS $1 MILLION FOR SCHOLARSHIPS
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01/11/2010 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM ADDS RARE FINDS TO COLLECTION
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12/18/2009 - LMU, SMITHFIELD FOODS & SMITHFIELD PACKING PARTNER TO ASSIST AREA YOUTH ATTEND COLLEGE
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12/14/2009 - LMU-DCOM AWARDED COLBY CASSANI ENDOWED LECTURESHIP SERIES
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12/12/2009 - LMU AWARDS 1157 DEGREES AT WINTER COMMENCEMENT
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12/10/2009 - LMU PA STUDENTS FILL SAMARITAN'S PURSE
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12/07/2009 - LMU WINTER COMMENCEMENT
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11/30/2009 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM TO CELEBRATE "CHRISTMAS WITH THE LINCOLNS"
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11/23/2009 - LMU-DCOM PA STUDENT SOCIETY NAMED FOR DR. GEORGE STANLEY THOMPSON
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11/19/2009 - PARKER ENDOWS SCHOLARSHIP AT LMU
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11/19/2009 - LMU & ALLM PRESENT LINCOLN EXHIBIT AT KMA
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11/19/2009 - LMU TO CELEBRATE THE SEASON WITH ANNUAL TREE LIGHTING
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11/16/2009 - LMU EXTENDS HOURS FOR VITAL STUDENT SERVICE DEPARTMENTS
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11/12/2009 - ALLM PRESENTS ANNUAL LINCOLN AT GETTYSBURG PROGRAM
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11/09/2009 - LMU WELCOMES ORAU PRESIDENT FOR CAMPUS VISIT
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11/03/2009 - LMU PRESENTS "THE NERD"
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11/01/2009 - LMU INTRODUCES POST-BACCALAUREATE MEDICAL SCIENCES PROGRAM
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10/29/2009 - LMU VISITING MUSICIAN SERIES CONTINUES WITH REBECCA WASCOE
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10/26/2009 - APPALACHIAN READING SERIES PRESENTS MCELMURRAY
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10/26/2009 - TUBA VIRTUOSO TO VISIT LMU AND SURROUNDING COMMUNITY
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10/20/2009 - COACH DAN BURNS TO PRESENT SATURDAY SOFTBALL CLINICS
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10/15/2009 - WOLFE INDUCTED INTO LMU EDUCATORS HALL OF FAME
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10/09/2009 - LMU TO HOST PRINCIPAL CHIEF OF THE EASTERN BAND OF THE CHEROKEE INDIANS
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10/09/2009 - LMU CROWNS HOMECOMING KING & QUEEN
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10/06/2009 - CAYLOR SCHOOL OF NURSING TO EXPAND OFFERINGS IN KNOXVILLE
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10/05/2009 - LMU HOMECOMING GETS UNDERWAY ON THURSDAY
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09/24/2009 - CANDLEWICK PRESS PUBLISHES LATEST NOVEL FROM LMU'S HOUSE
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09/23/2009 - LMU'S ENROLLMENT UP 17% OVER LAST FALL
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09/17/2009 - LMU TO HOST TWO FALL PREVIEW DAYS
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08/31/2009 - SEARCH IS ON FOR LMU'S NEXT PRESIDENT
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08/19/2009 - LMU READIES CAMPUS FOR H1N1 FLU
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08/19/2009 - LMU MEDICAL TECHNOLOGY GRADUATES MAKE THE GRADE, GET JOBS
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08/15/2009 - LMU DUNCAN SCHOOL OF LAW SEATS INAUGURAL CLASS
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08/10/2009 - LMU STUDENTS CONTRIBUTE OVER 7,000 HOURS TO COMMUNITY
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08/10/2009 - DAWSON JOINS LMU AS COO
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07/31/2009 - LMU ALLM UNVEILS RESTORED AMERICA'S TREASURES
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07/20/2009 - LMU'S CAYLOR SCHOOL OF NURSING RECEIVES $1 MILLION GRANT
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07/09/2009 - LMU'S THACKER IS APPOINTED TO KENTUCKY SPEAKERS BUREAU
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07/08/2009 - LMU TO HOST STUDENTS FROM NY'S FREDERICK DOUGLASS ACADEMY
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07/06/2009 - NEW FOR FALL: HIGH ADVENTURE
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07/02/2009 - LMU INTRODUCES MASTER OF EDUCATION IN MENTAL HEALTH COUNSELING
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07/02/2009 - LMU-DCOM CELEBRATES MILESTONE AS INAUGURAL CLASS ENTERS ROTATIONS
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06/24/2009 - LMU NAMES NEW VICE PRESIDENT FOR ENROLLMENT MANAGEMENT AND STUDENT SERVICES
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06/23/2009 - LMU TO STAGE APPALACHIAN YOUTH PERFORMING ARTS CAMP
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06/18/2009 - GEORGE ELLA LYON NAMED LEE SMITH AWARD RECIPIENT
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06/17/2009 - HOUSE ANNOUNCES MOUNTAIN HERITAGE LITERARY FESTIVAL CONTEST WINNERS
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06/15/2009 - BINGHAM AWARDED JEAN RITCHIE FELLOWSHIP AT LMU LIT FESTIVAL
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06/10/2009 - LMU'S SECOND DOCTORAL PROGRAM SET TO BEGIN
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06/09/2009 - LADY RAILSPLITTER SOFTBALL CAMP
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06/08/2009 - LMU'S MOUNTAIN HERITAGE LITERARY FESTIVAL OPENS FRIDAY
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06/04/2009 - SPRING 2009 DEAN'S LIST
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06/04/2009 - LMU NATIONAL ALUMNI ASSOCIATION TO HOST COMMUNITY YARD SALE
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06/03/2009 - FOURTH ANNUAL REMOTE AREA MEDICAL CLINIC AT LMU SERVES OVER 800
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05/20/2009 - LMU EXTENDS DEGREE COMPLETION PROGRAM TO MIDDLESBORO
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05/20/2009 - WEIGHT WATCHERS & LMU OFFER SUMMER SIZZLER SPECIAL
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05/11/2009 - RAM HEALTH EXPEDITION THREE WEEKS AWAY
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05/06/2009 - LMU CELEBRATES NATIONAL NURSES WEEK
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05/02/2009 - LMU AWARDS 268 DEGREES AT SPRING COMMENCEMENT
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05/01/2009 - SACS GRANTS LMU ACCREDITATION FOR JURIS DOCTOR PROGRAM
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05/01/2009 - OVER 115 NURSING & ALLIED HEALTH STUDENTS PINNED
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04/28/2009 - LMU, HARROGATE TREE BOARD TO DEDICATE JIM MCCUNE MEMORIAL GARDEN FRIDAY
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04/27/2009 - TENNESSEE SUPREME COURT JUSTICE GARY WADE TO SPEAK AT LMU SPRING COMMENCEMENT
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04/20/2009 - LMU BOARD APPOINTS WARREN NEEL INTERIM PRESIDENT
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04/20/2009 - LMU, MUSEUM COMMEMORATES LINCOLN'S ASSASSINATION
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04/17/2009 - LMU TO CELEBRATE EARTH DAY
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04/16/2009 - LMU'S HOUSE COLLABORATES WITH JASON HOWARD ON NEW BOOK
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04/15/2009 - LMU SIGNS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WITH THE EASTERN BAND OF CHEROKEE INDIANS
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04/08/2009 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM TO HOST ANNUAL EVENT: "NOW HE BELONGS TO THE AGES"
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04/07/2009 - LMU STUDENT WADES INTO HELLBENDER RESEARCH
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04/01/2009 - LMU SIFE WINS REGIONAL COMPETITION TO ADVANCE TO NATIONALS
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03/27/2009 - LMU NAMES SCHOOL OF LAW FOR CONGRESSMAN JOHN J. DUNCAN JR.
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03/20/2009 - SACS GRANTS LMU ACCREDITATION FOR DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM
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03/17/2009 - PHYSICIAN ASSISTANT PROGRAM AT LMU RECEIVES INITIAL ACCREDITATION
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03/12/2009 - APPALACHIAN READING SERIES PRESENTS NOVELIST ANN PANCAKE
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03/10/2009 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM PRESENTS "SHADOWS OF GETTYSBURG"
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03/06/2009 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM HOSTS STUDENT ART SHOW
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03/02/2009 - LMU RECEIVES TENNESSEE BOARD OF LAW EXAMINERS APPROVAL FOR SCHOOL OF LAW
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02/28/2009 - MOODY RESIGNS AS LMU'S PRESIDENT
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02/25/2009 - FIRST CENTURY BANK PARTNERS WITH LMU FOR DIGITAL SIGN
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02/23/2009 - LMU HAS POSITIVE SACS VISIT
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02/16/2009 - "BODY FARM” AUTHORS TO SPEAK AT LMU-DCOM
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02/13/2009 - LINCOLN MEMORIAL UNIVERSITY CONCERT CHOIR TO PERFORM IN LINCOLN CHORAL FESTIVAL
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02/12/2009 - LMU TEAMS WITH LOCAL ORGANIZATIONS FOR ECONOMIC RELIEF SEMINARS
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02/12/2009 - LMU TO HOST COLLEGE GOAL SUNDAY
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02/10/2009 - LMU TO CELEBRATE LINCOLN’S BIRTH IN HARROGATE AND WASHINGTON
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02/09/2009 - CONRAD DANIELS ENDOWED SCHOLARSHIP ESTABLISHED AT LMU
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02/04/2009 - LMU STUDENTS GET LESSON IN KLINGON LANGUAGE AT CONVOCATION
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02/03/2009 - ALLM TO HOST "LET US PRAISE FAMOUS MEN: ABRAHAM LINCOLN"
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01/28/2009 - CAYLOR SCHOOL OF NURSING CELEBRATES NATIONAL NURSE ANESTHETISTS WEEK
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01/26/2009 - LMU STEPS UP TO TAKE LEAD IN NURSING EDUCATION IN KNOXVILLE
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01/22/2009 - LMU'S MUNCY EARNS REGIONAL AWARDS FROM PGA
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01/21/2009 - APPLICATION DEADLINE EXTENDED FOR PROPOSED PHYSICIAN ASSISTANT PROGRAM AT LMU
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01/12/2009 - LMU ANNOUNCES FALL DEAN'S LIST
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01/08/2009 - DE SILVA APPOINTED PRESIDENT OF TENNESSEE ASSOCIATION OF SCIENCE DEPARTMENT CHAIRS
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01/08/2009 - HUBBARD TO RECEIVE PRESTIGIOUS AWARD DURING LINCOLN BICENTENNIAL
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12/19/2008 - LMU BOARD FREEZES UNDERGRADUATE TUITION
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12/19/2008 - LMU & WEIGHT WATCHERS HAVE SUCCESS
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12/19/2008 - UNIVERSITY OFFICES TO CLOSE FOR HOLIDAYS
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12/13/2008 - LMU AWARDS 1261 DEGREES AT WINTER COMMENCEMENT
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12/13/2008 - SMIDDY AWARDED HONORARY DOCTORATE OF PUBLIC SERVICE
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12/05/2008 - 1261 DEGREES TO BE AWARDED AT LMU WINTER COMMENCEMENT
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12/04/2008 - LMU CELEBRATES HOLIDAYS AT TREE LIGHTING
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11/26/2008 - LMU-DCOM RESEARCH SHOWCASED AT ANNUAL AOA CONVENTION
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11/24/2008 - MOODY AWARDED ALMA E. GAULT LEADERSHIP AWARD BY TNA
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11/18/2008 - LMU TO CELEBRATE THE SEASON WITH ANNUAL TREE LIGHTING
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11/14/2008 - LMU MUSIC DEPARTMENT PRESENTS FALL CONCERT
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11/11/2008 - LMU CELEBRATES VETERAN'S DAY WITH "TREE FOR OUR TROOPS"
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11/10/2008 - LMU CELEBRATES NATIONAL NURSE PRACTITIONER WEEK
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11/10/2008 - RAILSPLITTERS PLAYMAKERS DINNER THEATRE PRESENT "NIGHT OF JANUARY 16TH"
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11/05/2008 - WEIGHT WATCHERS & LMU OFFER HOLIDAY SPECIAL
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10/29/2008 - BRITISH DIGNITARY SIR JOHN BOYD VISITS LMU
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10/27/2008 - LMU HOSTS WORKSHOP ON SPIRITUALITY AND CLIENT CARE
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10/24/2008 - FIELDS INDUCTED INTO LMU'S LITERARY HALL OF FAME
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10/24/2008 - ENGLAND INDUCTED INTO LMU'S PROFESSIONAL HALL OF FAME
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10/24/2008 - ADKINS INDUCTED INTO LMU'S PROFESSIONAL HALL OF FAME
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10/24/2008 - LMU HOSTS WORKSHOP ON SPIRITUALITY AND CLIENT CARE
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10/23/2008 - COACH DAN BURNS TO PRESENT SATURDAY SOFTBALL CLINICS
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10/20/2008 - LMU-DCOM CELEBRATES CLASS OF 2012 AT ANNUAL WHITE COAT CEREMONY
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10/20/2008 - CLAIBORNE INDUCTED INTO LMU'S EDUCATORS HALL OF FAME
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10/20/2008 - MIDDLETON INDUCTED INTO LMU'S EDUCATORS HALL OF FAME
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10/16/2008 - PADGETT NAMED LMU'S 2008 YOUNG ALUMNUS OF THE YEAR
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10/15/2008 - BURNS NAMED LMU'S 2008 VOLUNTEER OF THE YEAR
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10/14/2008 - SHELTON NAMED LMU'S 2008 ALUMNUS OF THE YEAR
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10/13/2008 - LMU CELEBRATES NATIONAL VETERINARY TECHNICIAN WEEK
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10/10/2008 - RODGERS & PEREIRA CROWND LMU HOMECOMING KING & QUEEN
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10/09/2008 - LMU PROFESSORS AND STUDENTS CHART DEER POPULATION
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10/03/2008 - RAILSPLITTER HOMECOMING CELEBRATION SET FOR NEXT WEEK
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10/01/2008 - LMU RECOGNIZES NATIONAL PA WEEK AS INTERVIEWS BEGIN FOR PA PROGRAM’S INAUGURAL CLASS
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09/30/2008 - JFWA STUDENTS PREPARE FOR WORLD SCHOOL
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09/25/2008 - NIGHT OF GOSPEL MUSIC TO HEADLINE TEX TURNER ARENA STAGE
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09/23/2008 - LMU-DCOM STUDENT CREATES LASTING LEGACY
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09/22/2008 - LMU’S ENROLLMENT CONTINUES RECORD GROWTH
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09/15/2008 - HILL BECOMES CSCS CERTIFIED
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09/15/2008 - LMU TO CELEBRATE CONSTITUTION DAY
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09/08/2008 - LMU-DCOM STUDENT CREATES LASTING LEGACY
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09/03/2008 - GRADUATE ASSISTANTSHIPS OFFER ACADEMIC OPPORTUNITY AND FINANCIAL RELIEF
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09/02/2008 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM TO HOST REENACTMENT OF THE BATTLE FOR THE CUMBERLAND GAP
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09/02/2008 - MURPHREE SELECTED FOR THE NATIONAL ASSOCIATION OF PROFESSIONAL WOMEN
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08/28/2008 - ADVISORY BOARD ESTABLISHED FOR LMU SCHOOL OF LAW
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08/26/2008 - LMU CONCERT CHOIR INVITED TO PARTICIPATE IN LINCOLN CHORAL FESTIVAL
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08/26/2008 - MOODY PRESENTS PRESIDENT’S AWARDS AT FACULTY STAFF DINNER
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08/22/2008 - LMU MOURNS FORMER FACULTY MEMBER HERMAN MATTHEWS
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08/20/2008 - HUBBARD DONATES RARE DOCUMENTS TO ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM
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08/16/2008 - NEW STUDENTS WELCOMED AT MATRICULATION CEREMONY
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08/13/2008 - LMU TO WELCOME STUDENTS AT MATRICULATION CEREMONY
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08/08/2008 - LMU MEDICAL TECHNOLOGY GRADUATES OF 2008 ACHIEVE 100% PASS RATE ON NATIONAL BOARD EXAM
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08/06/2008 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM KICKS OFF “THE CIVIL WAR’S HISTORY IN A BOX” PROJECT
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08/05/2008 - HELTONS MAKE FIRST GIFT TO LMU’S PROPOSED SCHOOL OF LAW
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07/29/2008 - DUNCAN JOINS THE ADVANCEMENT STAFF AT LMU
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07/28/2008 - BROCK APPOINTED TO TENNESSEE INTERCOLLEGIATE SUPREME COURT
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07/24/2008 - BECKMAN TO HEAD LMU’S PROPOSED SCHOOL OF LAW
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07/17/2008 - LMU STUDENTS LOG THOUSANDS OF COMMUNITY SERVICE HOURS
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07/02/2008 - HOUSE AWARDS FIRST JEAN RITCHIE FELLOWSHIP TO MILLER
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07/02/2008 - APPLICATIONS NOW AVAILABLE FOR PROPOSED PHYSICIAN ASSISTANT PROGRAM
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06/25/2008 - FORE! PROFESSIONAL GOLF MANAGEMENT MAJOR SWINGS INTO LMU
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06/23/2008 - LMU TO STAGE PERFORMING ARTS CAMP
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06/23/2008 - SPRING 2008 DEAN'S LIST
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06/19/2008 - TICUA PARTNERSHIP LEADS TO FREE EYE CARE FOR MANY
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06/19/2008 - MELUNGEONS TO HOLD GATHERING AT LMU
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06/11/2008 - MOODY TO PARTICIPATE IN ACSFA ROUNDTABLE
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06/06/2008 - THIRD ANNUAL REMOTE AREA MEDICAL CLINIC AT LMU SERVES NEARLY 700
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05/28/2008 - WEIGHT WATCHERS & LMU OFFER SUMMER SPECIAL
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05/22/2008 - LMU TO HOST FREE CLINIC NEXT WEEK
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05/22/2008 - FIRST STATE FINANCIAL SUPPORTS LMU AND RAM
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05/06/2008 - LMU JOINS NATION IN CELEBRATING NURSES WEEK
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05/05/2008 - LMU-DCOM RECEIVES BLUECROSS FOUNDATION GRANT
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05/03/2008 - LMU AWARDS 330 DEGREES AT SPRING COMMENCEMENT
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05/02/2008 - SWEET AWARDED JAMES STILL FELLOWSHIP FOR GRADUATE STUDY
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05/02/2008 - OVER 150 NURSING & ALLIED HEALTH STUDENTS PINNED
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04/30/2008 - LMU AND WALTERS STATE ANNOUNCE COLLABORATION IN SEVIER COUNTY
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04/28/2008 - LMU COMMUNITY MEMBERS SHED LOCKS FOR LOVE
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04/16/2008 - LMU OPENS POWELL RIVER AQUATIC RESEARCH STATION
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04/11/2008 - LIFEGUARD TRAINING AT THE LMU POOL
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04/04/2008 - LMU TO HOST THIRD ANNUAL REMOTE AREA MEDICAL HEALTH EXPEDITION
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04/04/2008 - RAILSPLITTER PLAYMAKERS PRESENT "MYSTERIOUS WAYS"
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04/04/2008 - LMU PRESENTS "A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM"
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04/03/2008 - LMU TO HOST TENNESSEE ACADEMY OF SCIENCE CONFERENCE
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04/02/2008 - MOODY TAKES OVER LEADERSHIP ROLE AT TICUA
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03/26/2008 - LMU SIFE ADVANCES TO NATIONAL COMPETITION
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03/26/2008 - KENTUCKY HOSPITAL ORGANIZATION FUNDS LMU NURSE ANESTHESIA PROGRAM
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03/13/2008 - LOCAL STUDENTS ENJOY PHYSICS/CHEMISTRY DAY AT LMU
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03/06/2008 - LMU-DCOM STUDENTS VISIT MIDDLESBORO HIGH SCHOOL
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03/05/2008 - iPod A DAY GIVEAWAY WINNERS!
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03/04/2008 - MARCH FORWARD WITH LMU AND YOU COULD WIN AN IPOD
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03/04/2008 - APPALACHIAN READING SERIES WELCOMES BACK BARBARA BATES SMITH
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02/28/2008 - REGISTRATION NOW OPEN FOR MOUNTAIN HERITAGE LITERARY FESTIVAL
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02/26/2008 - LMU SIGNS LEASE FOR OLD CITY HALL BUILDING IN KNOXVILLE
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02/21/2008 - LMU ANNOUNCES FALL DEAN'S LIST
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02/20/2008 - MUSEUM PROGRAM HONORS YOUTH FOR DEDICATION TO HISTORY
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02/18/2008 - LMU DEDICATES COMPUTER LAB IN HONOR OF BRISLEYS
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02/14/2008 - LMU HOSTS ACA CONFERENCE ON BELIZE RESEARCH OPPORTUNITIES
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02/05/2008 - LMU TO DEVELOP NEW ATHLETIC FIELDS
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01/30/2008 - ABRAHAM LINCOLN LIBRARY AND MUSEUM RECEIVES SAT GRANT
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01/28/2008 - ECONOMIC IMPACT OF LMU-DCOM EXCEEDS $13 MILLION IN FIRST YEAR OF OPERATION
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01/23/2008 - JEAN RITCHIE FELLOWSHIP ESTABLISHED AT LMU MOUNTAIN HERITAGE LITERARY FESTIVAL
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01/21/2008 - LMU CELEBRATES MARTIN LUTHER KING, Jr., DAY
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01/18/2008 - LMU MOURNS THE LOSS OF DR. R. MARTIN PETERS
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01/16/2008 - LMU'S INCLEMENT WEATHER POLICY
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01/15/2008 - CAYLOR SCHOOL OF NURSING CELEBRATES NATIONAL NURSE ANESTHETISTS WEEK
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01/15/2008 - CAYLOR SCHOOL OF NURSING TO HOST COA VISIT
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01/08/2008 - LMU TO HOST MISS TRI-STATE WINTER PAGEANT
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01/07/2008 - LMU AWARDED SCHOLARSHIP FUNDS BY ALGERNON SYDNEY SULLIVAN FOUNDATION
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01/02/2008 - LMU HOLDS OPEN AUDITIONS FOR SPRING MUSICAL
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01/02/2008 - NEW WEIGHT WATCHERS SESSION AT LMU STARTS NEXT WEEK
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12/19/2007 - JESSIE AWARDED LINCOLN PERSISTENCE AWARD
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12/15/2007 - LMU CAYLOR SCHOOL OF NURSING AWARDS FIRST M.S.N. DEGREES
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12/15/2007 - BIGGERSTAFF GUIDE TO GARDENING BOOK NOW AVAILABLE
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12/15/2007 - LMU AWARDS 1170 DEGREES AT WINTER COMMENCEMENT
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12/06/2007 - 1170 DEGREES TO BE AWARDED AT LMU WINTER COMMENCEMENT
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11/27/2007 - LMU APPALACHIAN READING SERIES PRESENTS AUTHOR ANNE SHELBY
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11/26/2007 - HUBBARD NOMINATED TO LINCOLN ACADEMY OF ILLINOIS
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11/20/2007 - LMU-DCOM AND UTHSC ESTABLISH FOUR-YEAR PARTNERSHIP
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11/12/2007 - M.S.N. PROGRAM AT LMU RECOMMENDED FOR INITIAL ACCREDITATION
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11/08/2007 - SPRING REGISTRATION AND NEW STUDENT ORIENTATION SCHEDULED FOR MAIN CAMPUS AND WEST KNOXVILLE M.B.A. PROGRAMS
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11/05/2007 - CUMBERLAND GAP STUDENTS TO ENJOY PHYSICS/CHEMISTRY DAY AT LMU
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11/02/2007 - SISTERS FIND FITNESS, FRIENDSHIP AT LMU POOL
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10/22/2007 - TENNESSEE'S NEWEST MEDICAL SCHOOL CELEBRATES WHITE COAT AND BUILDING DEDICATION CEREMONIES
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10/09/2007 - LMU'S CAYLOR SCHOOL OF NURSING TO HOST NLNAC VISIT
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10/04/2007 - RAILSPLITTER HOMECOMING CELEBRATION SET FOR OCTOBER 11-14
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09/27/2007 - LOCAL DOCTORS STEP IN TO HELP REMOTE AREA MEDICAL HEALTH EXPEDITION IN A BIG WAY
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09/17/2007 - LMU & CLAIBORNE COUNTY SCHOOLS WORK TOGETHER TO MOTIVATE STUDENTS
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09/14/2007 - UNITED STATES SENATOR BOB CORKER VISITS LMU-DCOM
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09/07/2007 - LMU MEDICAL TECHNOLOGY GRADUATES OF 2007 ACHIEVE 100% PASS RATE ON NATIONAL BOARD EXAM
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08/17/2007 - LMU EXPANDS WELLNESS INITIATIVE WITH TWO NEW AQUATIC CLASSES
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08/17/2007 - LMU TO HOST ESTATE PLANNING SEMINAR
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08/17/2007 - REMOTE AREA MEDICAL HEALTH EXPEDITION IN FINAL PLANNING STAGES
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08/07/2007 - LMU TO OFFER PROGRAMS IN KINGSPORT
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08/03/2007 - LEE COUNTY RESIDENTS AWARDED ROSS S. CARTER ANNUAL SCHOLARSHIP
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08/03/2007 - LMU TO HOST INTERACTIVE SUCCESS PRESENTATION FOR FIRST-YEAR STUDENTS
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07/25/2007 - TENNESSEE'S NEWEST MEDICAL SCHOOL TO CELEBRATE OPENING DAY
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07/20/2007 - LMU & REMOTE AREA MEDICAL TO PROVIDE FREE HEALTH SERVICES
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07/13/2007 - LMU'S UPWARD BOUND PROGRAM RECEIVES FIVE YEAR GRANT
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07/05/2007 - THE LMU CAYLOR SCHOOL OF NURSING RECEIVES HRSA GRANT
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07/03/2007 - EMBERTON TO JOIN LMU AS NEW VICE PRESIDENT FOR ACADEMIC AFFAIRS
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06/29/2007 - CONTINUED PROGRAM GROWTH LEADS TO TWO NEW SCHOOLS
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06/20/2007 - MOODY NOMINATED FOR LEADERSHIP AWARD
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06/08/2007 - LMU TO EXPAND NURSING PROGRAM TO INCLUDE NURSE ANESTHETIST TRACK
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05/30/2007 - LMU TO HOST BREAST CANCER SCREENING
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05/29/2007 - LMU & CITY OF HARROGATE BRING BACK GET FIT CHALLENGE FOR SUMMER
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05/25/2007 - TWO JOIN LMU BOARD OF TRUSTEES
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05/22/2007 - CREATOR OF BELOVED TELEVISION SERIES THE WALTONS TO HEADLINE LMU'S MOUNTAIN HERITAGE LITERARY FESTIVAL
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05/07/2007 - DEGREE COMPLETION PROGRAM GIVES GRADUATES MORE THAN DEGREES
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05/07/2007 - LMU AWARDS 327 DEGREES AT SPRING COMMENCEMENT
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05/04/2007 - OVER 150 NURSING & ALLIED HEALTH STUDENTS PINNED AT LMU
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05/01/2007 - OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY DIRECTOR DR. JEFFREY WADSWORTH TO SPEAK AT LMU SPRING COMMENCEMENT
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05/01/2007 - LMU NURSING AND ALLIED HEALTH PINNING CEREMONY SET FOR THURSDAY
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04/23/2007 - LMU STUDENT TO DEBUT NEW MATERIAL AT FREE CONCERT
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04/20/2007 - LMU STUDENTS AWARDED ACA FUNDING FOR RESEARCH PROJECTS
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04/20/2007 - 100 DAYS AND COUNTING UNTIL OPENING OF TENNESSEE'S NEWEST MEDICAL SCHOOL
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04/17/2007 - LMU APPALACHIAN READING SERIES PRESENTS AUTHOR PAM DUNCAN
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04/13/2007 - LMU TO HOST INTERNATIONAL STUDENT UNION FESTIVAL
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04/11/2007 - LMU, MUSEUM TO COMMEMORATE LINCOLN'S ASSASSINATION
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04/09/2007 - LMU MUSIC DEPARTMENT PRESENTS SPRING CONCERT
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03/30/2007 - MICHAEL COMBS AND KRISTIAN BOOTH TO PERFORM AT LMU
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03/23/2007 - LMU OFFERS LEVEL 1 & 2 SWIMMING LESSONS AT ANNAN NATATORIUM
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03/22/2007 - ALLM PRESENTS PROGRAM ON CIVIL WAR THROUGH WOMEN'S EYES
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03/22/2007 - CITY OF HARROGATE HELPS GIVE MUSEUM A FACELIFT
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03/07/2007 - LMU TO CELEBRATE NATIONAL ATHLETIC TRAINING MONTH
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03/06/2007 - NEW WEIGHT WATCHERS SESSION AT LMU SLATED FOR MARCH
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03/01/2007 - LMU POOL GRAND RE-OPENING SET FOR MARCH 12
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02/28/2007 - LMU TO CELEBRATE NATIONAL SOCIAL WORK MONTH
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02/23/2007 - LMU WELCOMES A CHANGING OF THE GUARD IN STUDENT SERVICES
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02/16/2007 - LMU CONCERT CHOIR AND TRI-STATE COMMUNITY CHORUS TO PERFORM REQUIEM IN MEMORY OF JIM MCCUNE
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02/16/2007 - LMU-DCOM AND MIDDLESBORO ARH HOSPITAL TO HOST "WOMEN'S HEART HEALTH - WHAT YOU NEED TO KNOW"
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02/14/2007 - LMU CELEBRATES FOUNDERS DAY WITH ANNUAL COMPETITION
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02/06/2007 - APPALACHIAN CHILDREN'S HOME ENDOWED SCHOLARSHIP FOR SOCIAL WORK ESTABLISHED AT LMU
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02/02/2007 - LINCOLN MEMORIAL UNIVERSITY ANNOUNCES FALL 2006 DEAN'S LIST
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01/26/2007 - VANNOY ANNOUNCES PLANS TO RETIRE FROM COACHING
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01/26/2007 - LMU OPENS REGISTRATION FOR MOUNTAIN HERITAGE LITERARY FESTIVAL
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01/24/2007 - LMU LENDS SUPPORT TO GOVERNOR'S GRADUATE NURSE LOAN FORGIVNESS PROGRAM
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01/12/2007 - LMU TO CELEBRATE MARTIN LUTHER KING, JR., DAY IN HARROGATE & NY
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01/08/2007 - LINCOLN MEMORIAL UNIVERSITY CONCERT CHOIR & TRI-STATE COMMUNITY CHORUS CARNEGIE HALL BOUND
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